В сети начали публиковать видео, на которых дома как игрушечные плывут по Днепру. Стоит отметить, что власть еще утром объявила об эвакуации и предупреждала, что через 5 часов вода достигнет критического уровня.
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Что происходит на Херсонщине
Глава Офиса Президента Андрей Ермак опубликовал несколько видео, на которых видны масштабные и ужасающие последствия затопления Херсонской области из-за подрыва россиян Каховской гидроэлектростанции.
Мир должен видеть и реагировать на последствия российского терроризма против гражданского населения Украины, а также экоцида,
– заявил Андрей Ермак.
В Херсонской области все дома в воде, видны только крыши: смотрите видео
Посреди Новой Каховки плавают лебеди: смотрите видео
Дом "плывет" по реке: смотрите видео
Как выглядит центр Новой Каховки: смотрите видео
Уровень воды в зоне подтопления Херсона может подняться до пяти метров: смотрите видео
Россия взорвала Каховскую ГЭС: основное
- Утром Оперативное командование "Юг" сообщило, что в ночь против 6 июня оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию.
- Власти сообщили о эвакуацию людей в городе Херсон – остров Корабел и селах Николаевка, Ольговка, Львово, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Понятовка, Приднепровское, Садовое. Причем сами оккупанты также убегают.
- В Укргидроэнерго сообщили, что в результате подрыва россиян станция не подлежит восстановлению. Ведь Каховская ГЭС полностью разрушена подрывом машинного зала изнутри.
- Уже ориентировочно в 10:51 6 июня Госпогранслужба показала видео, на котором видно – вода полностью затопила Каховскую гидроэлектростанцию.