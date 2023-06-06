В сети начали публиковать видео, на которых дома как игрушечные плывут по Днепру. Стоит отметить, что власть еще утром объявила об эвакуации и предупреждала, что через 5 часов вода достигнет критического уровня.

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Что происходит на Херсонщине

Глава Офиса Президента Андрей Ермак опубликовал несколько видео, на которых видны масштабные и ужасающие последствия затопления Херсонской области из-за подрыва россиян Каховской гидроэлектростанции.

Мир должен видеть и реагировать на последствия российского терроризма против гражданского населения Украины, а также экоцида,

– заявил Андрей Ермак.

В Херсонской области все дома в воде, видны только крыши: смотрите видео

Посреди Новой Каховки плавают лебеди: смотрите видео

Дом "плывет" по реке: смотрите видео

Как выглядит центр Новой Каховки: смотрите видео

Уровень воды в зоне подтопления Херсона может подняться до пяти метров: смотрите видео

Обратите внимание! Начальник Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко заявил, что в результате подрыва Каховской ГЭС уровень воды в Днепропетровской области стремительно снижается – до 15 сантиметров в час. Поэтому власти призывают людей запасаться водой.

Россия взорвала Каховскую ГЭС: основное