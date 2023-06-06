Про це 24 Каналу розповів колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. Він зазначив, що за оцінками фахівців внаслідок підриву Каховської ГЕС Дніпро розіллється в ширину орієнтовно на 5 кілометрів.

Читайте також У "Атеш" оприлюднили список окупантів, причетних до замінування та підриву Каховської ГЕС

ЗСУ не змінюватимуть плани

В перші тижні повномасштабного вторгнення Україна очікувала, що росіяни можуть вчинити подібний акт тероризму. Проте тоді українці ще наївно вірили й сподівалися, що у ворога має хоч якийсь здоровий глузд. Логічно було, що росіяни не підриватимуть Каховську ГЕС, адже вони, на жаль, окупували частину Херсонщини й такі дії насамперед зашкодять їм.

Вибухівку в машинному відділенні Каховської ГЕС окупанти заклали ще у 2022 році. Аби не було витоку інформації й українська розвідка не дізналась про підступні плани, окупанти підірвали гідроелектростанцію без попередження. Росіянам абсолютно байдуже на лівобережжя Херсонщини, яке зараз тимчасово окуповане ними.

Усе було готово й у будь-який момент могли підірвати,

– наголосив Ступак.

На думку Ступака, через цю ситуацію ЗСУ не змінюватимуть кардинально свої плани. Серед техніки, яку передали партнери, є спеціальні понтонні мости, переправи тощо. Крім того, ця іноземна техніка вміє плавати.

Важливо! Військове керівництво України завчасно передбачило дії окупантів щодо підриву Каховської ГЕС. Підступні дії ворога не зашкодять наступу ЗСУ на тих напрямках, де може бути розлив води.

Ймовірно, армія Росії побачили за допомогою супутникової чи аеророзвідки, що на Херсонському напрямку ЗСУ планують наступ, й вирішила зірвати плани, підірвавши ГЕС.

Чому Росія не попередила про підрив Каховської ГЕС своїх солдатів: дивіться відео

Історія повторюється

Сьогодні армія Росії повторила страшний злочин, який майже 80 років тому здійснили радянські війська. Відступаючи під тиском німецьких сил, радянська армія підірвала Дніпро ГЕС.

Тоді російська пропаганда звинуватила нацистів у підриві гідроелектростанції в Україні. Проте низка документів й свідчення очевидців доводять те, що ГЕС підірвала радянська армія, так само не попередивши своїх. Тоді під воду пішли цілі роти радянських військових. Однак буквально за рік німці відновили пошкодження й ГЕС почала функціонувати,

– розповів Ступак.

Зараз історія повторюється як фарс. Російська пропаганда розповідає, що нібито українці HIMARS розбомбили дамбу. Росіяни знову власноруч вбивають своїх солдатів й жертвують своїми позиціями. Зазначимо, окупанти повністю затопили свою першу лінію оборони на лівому березі.

Зміняються десятиліття від Другої світової війни, але поведінка росіян не змінюється. В окупантів цілком відсутній креатив й новаторство. Всі свої ходи є у них в історії, тому ворог просто дістає старі підручники.

Останні новини про підрив Каховської ГЕС