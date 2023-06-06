Наразі евакуація оголошена у багатьох населених пунктах Херсонщини. Цивільне населення вивозять евакуаційними автобусами, частина – виїжджає самостійно.

Дивіться також Рівень води підіймається, триває евакуація: що відомо про підрив росіянами Каховської ГЕС

Львів готується приймати евакуйованих

Мер Львова заявив, що зараз у місті готуються приймати херсонців, які постраждали від підриву Каховської ГЕС. Наразі зібрали спеціальну комісію, яка займатиметься питанням евакуйованих.

У зв'язку з підривом Каховської ГЕС збираємо евакуаційну комісію у Львові. Вже відомо про планову евакуацію місцевих мешканців. Маємо бути готові,

– заявив Садовий.

До евакуації долучена також Укрзалізниця. У пресслужбі компанії повідомили, що вже допомагають місцевій владі з евакуацією херсонців. Там наголосили, що евакуаційний поїзд відправиться з Херсона о 12:00. За потреби – будуть призначені додаткові евакуаційні маршрути.

Де почалася евакуація

Через підрив Каховської ГЕС на Херсонщині почалася евакуація населення. Наразі вона проходить у місті Херсон – острів Корабел, а також у селах:

Миколаївка,

Ольгівка,

Львове,

Тягинка,

Понятівка,

Іванівка,

Токарівка,

Понятівка,

Придніпровське,

Садове.

Херсонців закликали діяти згідно з інструкціями та не піддаватися паніці, адже ситуація контролюється місцевою владою – вони вживають усіх необхідних заходів. У МВС закликали жителів Херсонщини:

вимкнути всі електроприлади;

взяти документи й речі першої потреби;

подбати про близьких і домашніх улюбленців;

виконувати інструкції рятувальників та поліцейських

Підрив Каховської ГЕС: коротко