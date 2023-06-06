Эвакуация объявлена во многих населенных пунктах Херсонщины. Гражданское население вывозят эвакуационными автобусами, часть выезжает самостоятельно.
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Львов готовится принимать эвакуированных
Мэр Львова заявил, что сейчас в городе готовятся принимать пострадавших от подрыва Каховской ГЭС херсонцев. Собрали специальную комиссию, которая будет заниматься вопросом эвакуированных.
В связи с подрывом Каховской ГЭС собираем эвакуационную комиссию во Львове. Уже известно о плановой эвакуации местных жителей. Должны быть готовы,
– заявил Садовый.
К эвакуации присоединена также Укрзализныця. В пресс-службе компании сообщили, что уже помогают местным властям с эвакуацией херсонцев. Там подчеркнули, что эвакуационный поезд отправится из Херсона в 12:00. При необходимости будут назначены дополнительные эвакуационные маршруты.
Где началась эвакуация
Из-за подрыва Каховской ГЭС в Херсонской области началась эвакуация популяция. В настоящее время она проходит в городе Херсон – остров Корабел, а также в селах:
- Николаевка,
- Ольговка,
- Львов,
- Тягинка,
- Понятиевка,
- Ивановка,
- Токаровка,
- Понятиевка,
- Приднепровское,
- Садовое.
Херсонцев призвали действовать согласно инструкциям и не поддаваться панике, ведь ситуация контролируется местными властями – они принимают все необходимые меры. В МВД призвали жителей Херсонщины:
- выключить все электроприборы;
- взять документы и вещи первой необходимости;
- позаботиться о близких и домашних любимцах;
- следовать инструкциям спасателей и полицейских
Подрыв Каховской ГЭС: коротко
- ОК "Юг" утром 6 июня сообщило, что россияне совершили террористический акт - взорвали Каховскую ГЭС. В результате около 100 населенных пунктов Херсонщины оказались в зоне риска подтопления.
- В Укргидроэнерго заявили, что ГЭС не подлежит восстановлению. Также специалисты сообщили, что взрыв произошел в машинном зале Каховской ГЭС.
- В сети сообщают, что ГЭС полностью ушла под воду. По данным партизан по движению "Атеш", за подрывом стоит 1 батальон 205 мотострелковой бригады России.
- Наталья Гуменюк заявила, что в первую очередь от подрыва ГЭС пострадают оккупанты и Крым. Полуостров очень зависим от водоснабжения с ГЭС, поэтому могут остаться без воды на несколько лет.