Про це 24 Каналу сказала заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. За її словами, росіяни не гребують нічим – навіть вчиненням катастрофи.

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"Безумовно, це терористичні дії. Росіяни демонструють, що в них немає меж. Вони пробивають чергове дно з огляду на закони і звичаї ведення війни", – зазначила Маляр.

Ворог щодня показує, що ігнорує будь-які правила та норми. Мовиться про знищення цивільного населення, руйнування енергетичної інфраструктури, а тепер – вчинення екологічної катастрофи.

Росіяни намагались завадити наступу ЗСУ

Окупанти не знають, що робити перед наступом українських військових. Від безвиході ворог вдався до підриву Каховської ГЕС, але це йому нічого не дасть.

"Росіяни фізично бояться ЗСУ, тому вони вдаються до різних руйнівних дій. Зокрема, вони не гребують навіть вчиненням катастрофи – екологічної, техногенної", – додала Маляр.

Зверніть увагу! Партизанський рух "Атеш" заявив, що Каховську ГЕС підірвав 1 батальйон 205 мотострілецької бригади. Це акт відчаю, який ніяк не вплине на дії ЗСУ.

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