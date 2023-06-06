Про це заявив представник ГУР МО Андрій Юсов. Окрім того, він підкреслив, що росіяни готувалися до підриву довгий час.

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Каховську ГЕС підірвали дистанційно

Юсов підкреслив, що є факти, які підтверджують дистанційний контрольований вибух на гідроелектростанції. Він заявив, що наразі збираються докази щодо того, скільки потужностей та вибухівки використали окупанти, щоб здійснити цей терористичний акт.

Будуть точні дані оцінки по потужності, скільки треба вибухівки – це все буде пораховано. Є факти та докази переміщення вибухових речовин, відповідної техніки рашистами для здійснення контрольованого дистанційного вибуху. Вони (докази – 24 Канал) вже неодноразово були оприлюднені Україною,

– заявив Юсов.

Також представник ГУР МО підкреслив, що напередодні контрольованого підриву ГЕС окупанти здійснювали деяке відведення особового складу углиб лівобережжя, принаймні – більша частина.

"Більшу частину особового складу було відведено для того, щоб мінімізувати втрати, але при цьому – зберегти певну закритість інформації", – акцентував Юсов.

Окрім того, за його словами, окупанти пропрацювали операцію з підриву ГЕС досить ретельно, адже до неї треба було готуватися завчасно. Досить тривалий час росіяни повинні були прорахувати можливі жертви, зокрема серед особового складу та перемістити техніку. На думку Юсова, цей теракт заздалегідь готувався й був системно продуманий.

"Дамба була замінована досить довгий час, про що Україна неодноразово повідомляла й попереджала світову спільноту", – підсумував Юсов.

Каховська ГЕС вся пішла під воду

Унаслідок підриву Каховська ГЕС вже повністю пішла під воду. Відео затопленої гідроелектростанції опублікували у Держприкордонслужбі.

Каховська ГЕС під водою: дивіться відео

Каховська ГЕС, яка була призначена для регулювання стоку Дніпра, повністю затоплена водами річки. В "Укргідроенерго" заявили, що станція відновленню не підлягає.