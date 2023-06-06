Серйозні затоплення почалися на островах поблизу Херсона. У мережі почали публікувати кадри, як вода зносить все на своєму шляху – будинки, наче іграшкові, змиває течією.

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Де на Херсонщині безпечні райони

У Херсонській області оголосили евакуацію у деяких населених пунктах. За попередніми оцінками, частина території міста Херсона може потрапити у зону катастрофічного затоплення. Рівень води може піднятися до 5 метрів. Разом з тим, херсонців закликають зберігати спокій та дотримуватися інструкцій, аби убезпечити себе.

Будь ласка, зберігайте спокій! Вимкніть електроприлади, газові плити, візьміть документи, необхідні речі, запас їжі та питної води,

– мовиться у повідомленні Херсонської МВА.

Наразі в області є безпечні райони, у які треба переміститися херсонцям. Зокрема, громадянам, які проживають вздовж берегової лінії річок Дніпро та Кошова, необхідно направлятися у наступні безпечні райони:

мешканцям селища Антонівка – піднятися до вулиць Горького та Антонівської;

мешканцям Дніпровського району – піднятися до вулиці Херсонської (в район площі В'ячеслава Чорновола), шосе В'ячеслава Чорновола та вулиці Перекопської;

мешканцям Суворовського району – піднятися до вулиць Гімназичної, Соборної та Грецької;

мешканцям Корабельного району, у тому числі Карантинного острова, – піднятися до вулиці Качельної (вище площі Корабелів) та вулиці Полтавської;

мешканцям селища Зимівник – піднятися в район міського цвинтаря;

мешканцям селища Комишани – піднятися до вулиці Центральної;

мешканцям селища Приозерного – піднятися вище вулиці Білозерської.

За можливості, людей закликають допомагати хворим та людям похилого віку.

Зверніть увагу! Якщо ви евакуюєтеся, потурбуйтеся про домашніх тварин: відпустіть з ланцюгів, випустіть з кліток або, за можливості, візьміть із собою.

Каховську ГЕС підірвали дистанційно

У ГУР МО заявили, що підрив Каховської ГЕС виконували дистанційно. За словами Андрія Юсова, Україна неодноразово публікувала докази, як росіяни готують провокації.

Окрім того, представник ГУР МО підкреслив, що росіяни довго готувалися до цієї операції. Юсов акцентував, що росіянам необхідно було відвести техніку та живу силу углиб лівобережжя Херсонщини, а для цього треба чимало часу.

Будуть точні дані оцінки по потужності, скільки треба вибухівки – це все буде пораховано. Є факти та докази переміщення вибухових речовин, відповідної техніки рашистами для здійснення контрольованого дистанційного вибуху. Вони (докази – 24 Канал) вже неодноразово були оприлюднені Україною,

– заявив Юсов.