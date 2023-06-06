Серьезные затопления начались на островах вблизи Херсона. В сети начали публиковать кадры, как вода сносит все на своем пути – дома, как игрушечные, смывает течением.

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Где в Херсонской области безопасные районы

В Херсонской области была объявлена эвакуация в некоторых населенных пунктах. По предварительным оценкам, часть территории Херсона может попасть в зону катастрофического затопления. Уровень воды может подняться до 5 метров. Вместе с тем, херсонцы призывают сохранять спокойствие и следовать инструкциям, чтобы обезопасить себя.

Пожалуйста, сохраняйте спокойствие! Выключите электроприборы, газовые плиты, возьмите документы, необходимые вещи, запас пищи и питьевой воды,

– говорится в сообщении Херсонской МВА.

В настоящее время в области есть безопасные районы, в которые нужно переместиться херсонцам. В частности, гражданам, проживающим вдоль береговой линии рек Днепр и Кошева, необходимо направляться в следующие безопасные районы:

жителям поселка Антоновка – подняться до улиц Горького и Антоновской;

жителям Днепровского района – подняться до улицы Херсонской (в район площади Вячеслава Чорновила), шоссе Вячеслава Чорновила и улицы Перекопской;

жителям Суворовского района – подняться на улицы Гимназической, Соборной и Греческой;

жителям Корабельного района, в том числе Карантинного острова, – подняться до улицы Качельной (выше площади Корабелов) и улицы Полтавской;

жителям поселка Зимовник – подняться в район городского кладбища;

жителям поселка Камышаны – подняться до улицы Центральной;

жителям поселка Приозерного – подняться выше улицы Белозерской.

По возможности, людей призывают помогать больным и пожилым людям.

Обратите внимание! Если вы эвакуируетесь, позаботьтесь о домашних животных: отпустите из цепей, выпустите из клеток или, по возможности, возьмите с собой.

Каховскую ГЭС взорвали дистанционно

В ГУР МО заявили, что подрыв Каховской ГЭС выполняли дистанционно. По словам Андрея Юсова, Украина не раз публиковала доказательства, как россияне готовят провокации.

Кроме того, представитель ГУР МО подчеркнул, что россияне долго готовились к этой операции. Юсов акцентировал, что россиянам необходимо было отвести технику и живую силу вглубь левобережья Херсонской области, а для этого нужно много времени.

Будут точные данные оценки по мощности, сколько нужно взрывчатки – это будет сочтено. Есть факты и доказательства перемещения взрывчатых веществ, соответствующей технике рашистами для осуществления контролируемого дистанционного взрыва. Они (доказательства – 24 Канал) уже неоднократно были обнародованы Украиной,

– заявил Юсов.