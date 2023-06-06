Таке вже було

1941 рік – щоб не допустити прориву Вермахту підірвали ДніпроГЕС. Результат – десятки тисяч жертв серед мирного населення.

Актуально "Зброя масового знищення та воєнний злочин": світ шокований підривом Каховської ГЕС

А Вермахт? Стояв на правому, високому березі Дніпра. Тобто логіка Кремля – убити своїх, щоб затримати ворога.

Кількома місяцями пізніше, у листопаді 1941 року, зробили те саме – підірвали греблю Істринського водосховища затопивши значну частину Підмосков'я. Знову начхати на мирних жителів.

Сьогодні гребля Каховської ГЕС. На тлі розмов про наступ України. Знову маємо ситуацію, коли ЗСУ перебувають на правому, високому, березі Дніпра. Однак висота хвилі така, що затоплення частини Херсона все ж таки відбудеться.

На лівому березі ситуація набагато гірша – затоплені будуть значні території. Люди? Українська сторона підняла через тривогу МВС та ДСНС. Евакуація вже відбувається. Росіяни? Вдадуть, що таку запускають ближче до обіду. Нічого нового. У традиціях Кремля множити трупи.

Важливо Катастрофічний, реалістичний і ймовірний: 3 сценарії підтоплень внаслідок підриву Каховської ГЕС

Росіяни знову маніпулюють перемир'ям

Однак 2023 році є свої відмінності. Логіка Кремля, серед іншого, буде у вимозі (фактично підходить саме це слово) перемир'я. Або для порятунку людей на лівобережжі. Так само (але цей трек виявиться ближче до вечора) на тлі ядерного шантажу.

Підрив греблі означає падіння води у Каховському водосховищі. Це означає падіння рівня води в охолоджувачах Запорізької АЕС. Ось на це Москва тиснутиме, повторюючи свій ядерний шантаж. Для Путіна вкрай важлива "заморозка" під будь-яким соусом.

На жаль, але можна очікувати, що частина наших партнерів принаймні розглядатиме таку можливість і намагатиметься натиснути на Київ. Однак варто пам'ятати улюблену фразу росіян, коли мова заходить про війну: "Можемо повторити". Її вбивають у підсвідомість, починаючи з дитинства. Тому, якщо зупинитися, вони повторять. Отже, задля забезпечення безпеки єдиним можливим варіантом дій є пропозиція окупантам трьох опцій: