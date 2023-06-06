Такое уже было

1941 год – чтобы не допустить прорыва Вермахта взорвали ДнепроГЭС. Результат – десятки тысяч жертв среди мирного населения.

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А Вермахт? Стоял на правом, высоком берегу Днепра. То есть логика Кремля – убить своих, чтобы задержать врага.

Несколькими месяцами позже, в ноябре 1941 года, сделали то же – взорвали дамбу Истринского водохранилища, затопив значительную часть Подмосковья. Снова плевать на мирных жителей.

Сегодня дамба Каховской ГЭС. На фоне разговоров о наступлении Украины. Снова имеем ситуацию, когда ВСУ находятся на правом, высоком, берегу Днепра. Однако высота волны такова, что затопление части Херсона все же произойдет.

На левом берегу ситуация гораздо хуже – затоплены будут значительные территории. Люди? Украинская сторона подняла из-за тревоги МВД и ГСЧС. Эвакуация уже происходит. Россияне? Притворятся, что такую запускают ближе к обеду. Ничего нового. В традициях Кремля умножать трупы.

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Россияне снова манипулируют перемирием

Однако в 2023 году есть свои отличия. Логика Кремля, среди прочего, будет в требовании (фактически подходит именно это слово) перемирия. Или для спасения людей на левобережье. Так же (но этот трек окажется ближе к вечеру) на фоне ядерного шантажа.

Подрыв дамбы означает падение воды в Каховском водохранилище. Это означает падение уровня воды в охладителях Запорожской АЭС. Вот на это Москва будет давить, повторяя свой ядерный шантаж. Для Путина очень принципиальна "заморозка" под хоть каким соусом.

К сожалению, можно ожидать, что часть наших партнеров по крайней мере будет рассматривать такую возможность и будет пытаться надавить на Киев. Однако следует помнить любимую фразу россиян, когда речь заходит о войне: "Можем повторить". Ее вбивают в подсознание, начиная с детства. Поэтому если остановиться, они повторят. Итак, для обеспечения безопасности единственно возможным вариантом действий является предложение оккупантам трех опций: