Об этом в эфире телемарафона заявила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. Она рассказала, какие последствия будет иметь подрыв Каховской ГЭС, сообщает 24 Канал.

Важно Уровень воды поднимается, идет эвакуация: что известно о подрыве россиянами Каховской ГЭС

Крым очень зависит от водоснабжения

Гуменюк подчеркнула, что Крым очень зависит от водоснабжения Каховской ГЭС. Подрыв ее плотины станет экологической катастрофой, ведь остров на несколько лет останется без воды.

Крым очень зависит от водоснабжения Каховской ГЭС. Кому же они сделали хуже, хочется спросить,

– заявила Гуменюк.

Кроме того, она акцентировала, что оккупанты уже провоцировали подобную ситуацию. Тогда россияне частично поднимали уровень воды и подтапливали Херсонскую область. Первоначально в таких случаях страдает левый берег Херсонской области. В ожидании контрнаступления ВСУ россияне в панике миновали территории, однако подтопления произошли именно их окопов и блиндажей. Гуменюк подчеркнула, что тогда оккупанты немало потеряли личного состава.

"Сейчас ситуация абсолютно повторяется, только в кратности определенной. То есть количество воды больше, и соответственно – затопление левого берега будет больше. Это значит, что, то расстояние, на которое мы хотели отбросить оккупантов, будет продиктовано им немного неестественным способом", – сказала Гуменюк.

Андрей Ермак Также заявил, что подрыв Каховской ГЭС приведет к тому, что Крым и часть Херсонской области могут остаться без воды. Это может привести к уничтожению части населенных пунктов и биосферы Юга.

В Херсонской области началась эвакуация

Из-за подрыва Каховской ГЭС в части населённых пунктов Херсонщины объявили эвакуацию. Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин заявил, что вода достигнет критической ситуации в течение 5 часов.

Эвакуация проходит в городе Херсон – остров Корабел и селах:

Николаевка,

Ольговка,

Львов,

Тягинка,

Понятиевка,

Ивановка,

Токаровка,

Понятиевка,

Приднепровское,

Садовое.

Кроме того, на 07:30 полностью или частично затоплены населенные пункты Одрадокаменка Бериславского района и Белозерка Херсонского района. В Херсоне также начались подтопления, в том числе на острове Корабел. Власти сообщили, что в этом микрорайоне массово отключат электроэнергию, а впоследствии – прекратят и газоснабжение в целях безопасности.