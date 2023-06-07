Ранее сеть всколыхнуло видео, как мама с сыном умоляли о помощи на крыше своего дома, который затопило водой. Добраться до них украинские защитники не могут, ведь поселок под оккупацией.

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Однако наши военные не оставили семью в беде. Бойцы 406 бригады с помощью дрона смогли передать маме и детям питьевую воду.

К сожалению, дрон может переносить небольшой вес до 700 граммов, поэтому удалось передать только воду. Говорят, процесс сложный, но именно Mavic 3 был способен на это.

Военные передали воду семье под Олешками: видео

Заметим, что не все попытки были успешными: сперва поймать бутылочку воды пыталась мама, потом пришел сын. В конце концов, воду удалось передать.

Как защитники передавали воду: видео​

Мальчик поблагодарил украинских военных. На кадрах видно, что ребенок не теряет позитива и надежды на спасение, несмотря на сложные обстоятельства.

Мальчик благодарит военных за воду: видео

Внимание! Военные также передали координаты, по которым можно найти семью – 46°36'30.096 с.ш. 32°39'0.607 в.д. По этим координатам можно отыскать женщину и ее детей, умоляющих о помощи. Поскольку вода продолжает прибывать, их нужно эвакуировать как можно быстрее.

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