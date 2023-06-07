Раніше мережу сколихнуло відео, як мама з сином благали про допомогу на даху свого будинку. Дістатись до них українські захисники не можуть, адже селище під окупацією.

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Однак, наші військові не покинули сім'ю у біді. Бійці 406-ї бригади за допомогою дрона змогли передати мамі і дітям питну воду.

На жаль, дрон може переносити невелику вагу, до 700 грамів, тому вдалось передати лише воду. Кажуть, процес складний, але саме Mavic 3 був здатний на це.

Військові передали воду сім'ї під Олешками: відео

Зауважимо, що не усі спроби були успішними: спершу зловити пляшечку води намагалась мама, потім прийшов син. Зрештою, воду таки вдалось передати.

Як захисники передавали воду: відео

Хлопчик подякував українським військовим. На кадрах видно, що дитя не втрачає позитиву і надії на порятунокпопри складні обставини.

Хлопчик дякує військовим за воду: відео

Важливо! Військові також передали координати, за якими можна знайти сім'ю – 46°36'30.096 п.ш. 32°39'0.607 с.д. За ними можна відшукати жінку та її дітей, які благають про допомогу. Оскільки вода продовжує прибувати, їх потрібно евакуювати якнайшвидше.

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