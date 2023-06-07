Раніше мережу сколихнуло відео, як мама з сином благали про допомогу на даху свого будинку. Дістатись до них українські захисники не можуть, адже селище під окупацією.
Увага Скільки людей без доступу до питної води, – Зеленський показав руйнування через теракт на ГЕС
Однак, наші військові не покинули сім'ю у біді. Бійці 406-ї бригади за допомогою дрона змогли передати мамі і дітям питну воду.
На жаль, дрон може переносити невелику вагу, до 700 грамів, тому вдалось передати лише воду. Кажуть, процес складний, але саме Mavic 3 був здатний на це.
Військові передали воду сім'ї під Олешками: відео
Зауважимо, що не усі спроби були успішними: спершу зловити пляшечку води намагалась мама, потім прийшов син. Зрештою, воду таки вдалось передати.
Як захисники передавали воду: відео
Хлопчик подякував українським військовим. На кадрах видно, що дитя не втрачає позитиву і надії на порятунокпопри складні обставини.
Хлопчик дякує військовим за воду: відео
Масштаби затоплень в Олешках: відео
Сотні людей залишились без питної води
- Унаслідок підриву греблі Каховської ГЕС без питної води залишились сотні тисяч людей. Російські терористи абсолютно свідомо знищили одне з найбільших водосховищ України.
- І якщо на тій частині Херсонщини, яку деокупували ЗСУ, проводять евакуацію та допомагають жителям надзвичайники, то на захоплених територіях – люди залишились сам на сам з бідою, адже окупанти ніяк не допомагають їм.
- Натомість вони лише тікають. Місцеві жителі кинуті напризволяще. На жаль, наші захисники теж не можуть дістатися до людей в Олешках, аби їх евакуювати, адже територія окупована.