Президент Володимир Зеленський показав кадри наслідків підриву Каховської ГЕС окупантами, наголосивши, що на окупованій частині Херсонщини людям немає можливості допомогти, а терористи не реагують на їх прохання.

Увага З моменту підриву на Каховській ГЕС рівень води вже підвищився на 5 метрів, – ДСНС

Російські терористи вкотре довели, що вони є загрозою для всього живого. Абсолютно свідоме знищення одного з найбільших водосховищ України. Щонайменше 100 тисяч людей жили в цих районах до російського вторгнення. Принаймні десятки тисяч досі там,

– зазначив Володимир Зеленський.



Вода продовжує прибувати / Фото Сергія Коровайного

Він наголосив, що сотні тисяч людей залишилися без нормального доступу до питної води.

"Наші служби, усі, хто може дати людям порятунок, уже залучені. Але ми можемо допомогти тільки на підконтрольній Україні території. На окупованій росією частині окупанти навіть не намагаються допомогти людям", – додав президент.

За словами Зеленського, це ще раз демонструє, із яким цинізмом Росія ставиться до людей, чию землю захопила, і що насправді росія несе Європі та світу.



На жаль, допомогти українські служби можуть лише людям на деокупованих територіях / Фото Костянтина та Влади Ліберових



Вода ще деякий час продовжить підніматись / Фото Костянтина та Влади Ліберових

До теми Сидимо на даху, а росіяни втекли, – жителі окупованої Херсонщини показали наслідки підриву ГЕС

Важливо! Військові надали 24 Каналу відео з безпілотника, які зафіксували щемливі кадри поблизу Олешок. На відео сім'я благає про порятунок, адже їхній будинок майже повністю опинився під водою. Єдиним місцем, куди ще не дійшла вода, є дах будівлі. Окупаційна ж влада цинічно заявляє, що до них звернень про допомогу не надходило. На жаль, наші захисники теж не можуть дістатися до людей в Олешках, аби їх евакуювати, адже територія окупована.

Херсон у воді / Фото Євгенія Малолєтки, Феліпе Дане, Романа Грицини, Сергія Коровайного, Костянтина та Влади Ліберових

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