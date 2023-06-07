Об этом в эфире телеканала сообщил представитель ГУР МО Андрей Юсов. Он подчеркнул, что Украина также информировала партнеров о возможной катастрофе.

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Подрыв ГЭС – не спонтанный акт

Юсов заявил, что Украина публично с 2022 года сообщала о том, что оккупанты минуют Каховскую ГЭС. ГУР периодически публиковало новые доказательства по закладке взрывчатки на дамбе. Об этом также информировали и западные партнеры. Представитель разведки акцентирует, что к теракту россияне готовились долгое время, поэтому это нельзя назвать спонтанным актом.

Украина информировала публично, а также и партнеров по другим каналам о том, что готовится минирование и возможный подрыв. Это не спонтанный акт, это теракт, который готовился россиянами очень долго.

– заявил Юсов.

Кроме того, в разведке обратили внимание на беспорядочную реакцию российской пропаганды на подрыв Каховской ГЭС. Сначала начали говорить, что якобы "ничего не происходит", потом заявили, что "что-то" все-таки происходит, однако, традиционно, – обвинили во всем Украину.

"Даже если мы посмотрим на хронологию реакций пропагандистов, "официальных лиц" рашистского режима по поводу сегодняшних событий, – там видно: сначала ничего не происходит, потом ― происходит, но частично, а потом ― виновата Украина, но они оккупанты очень радуются, что острова, на которых будто бы базировались наши защитники, затоплены", – акцентировали в разведке.

Также в ГУР МО подчеркнули, что у Каховской ГЭС есть определенные инженерные особенности сооружения – такой подрыв можно устроить только на территории дамбы.

Подрыв Каховской ГЭС: что известно