Об этом глава государства заявил во время общение с журналистами, сообщает 24 Канал. Он подчеркнул, что за экоцид, спровоцированный подрывом конструкций Каховской ГЭС, Россия должна понести уголовную ответственность.

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Может затопить до 80 населенных пунктов

Зеленский отметил, что еще в прошлом году украинская разведка докладывала о минировании российскими оккупантами дамбы Каховской ГЭС и рисках, связанных с этим.

Очень важно, что мы заранее понимали подобные риски. Очень важно, что команды на базе ГСЧС и местные команды были подготовлены. Министерство внутренних дел готовилось к соответствующим действиям,

– заявил президент.

Он подчеркнул, что подрыв дамбы Каховской ГЭС вызвал серьезные природные, общественные и гуманитарные вызовы. В частности, может затопить 35–80 населенных пунктов. В настоящее время власти пытаются решить вопрос обеспечения местных жителей питьевой водой не только на затопленных территориях, но и в соседних регионах.

"Последствия трагедии будут ясны через неделю. Когда уйдет вода, будет ясно, что там осталось и что будет дальше. Параллельно все команды работают, все на месте", – добавил глава государства.

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Россия должна понести ответственность

Президент рассказал и о шагах Украины на международной арене для того, чтобы привлечь к ответственности всех виновных в экоциде.

"Мы подключаем всех: на уровне глав государств, глав правительств. Вопрос прежде всего не о помощи, а чтобы зафиксировали. Это большая разница", – отметил Зеленский.

По его словам, Украина:

проинформировала об очередном преступлении России страны Европейского союза и НАТО,

инициирует созыв заседания Совета Безопасности ООН,

будет обращаться в Международный уголовный суд.

На наш взгляд, это преступление, Генеральная прокуратура уже зарегистрировала это. Оно будет с доказательствами. Есть современная классификация – экоцид. Мы будем работать в этом направлении. Это очень важный момент, на который я бы хотел, чтобы международное сообщество обратило внимание. И я сейчас буду концентрировать наших дипломатов на работе именно с государствами, занимающими посредническую позицию,

– подчеркнул украинский лидер.

По его словам, особенно это те государства, которые уделяют большое внимание эковопросам и эковызовам. Президент надеется, что на преступление экоцида отреагируют страны Латинской Америки и Азии, а также соответствующие международные организации.

"Я думаю, что здесь должна быть прежде всего уголовная ответственность. Должны реагировать международные институции, включая Международный уголовный суд", – подытожил глава государства.

Обратите внимание! Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что такими действиями Кремль пытался сдержать Силы обороны, однако подрыв Каховской ГЭС не помешает наступательным операциям ВСУ.