Российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС и оставили людей на произвол судьбы. К сожалению, уже сообщают, что в одном из домов Новокаховской территориальной общины погибла женщина, которая не могла ходить.

Обратите внимание Украина уже обратилась в Международный уголовный суд по подрыву Каховской ГЭС

Украина ищет пути, как провести эвакуацию

Украина пытается спасти каждую жизнь. Игорь Клименко сообщил, что сейчас ищут пути, как провести эвакуацию с левого берега Херсона.

Мы ищем пути для того, чтобы эвакуировать наших граждан с левого берега Херсона,

– говорится в сообщении.

Украинцы ждут спасения. Сеть шокировали кадры, как в Олешках женщина с сыном спасаются на крыше дома. Вокруг – вода. Воин ТРО дроном передал им еду и воду.

Эвакуация с правого берега продолжается

Клименко рассказал, что эвакуация продолжается. Ее пытаются проводить очень быстро. Однако российские захватчики продолжают обстрелы. Спасают не только людей, но и их домашних питомцев.

Россияне не дают людям эвакуироваться самостоятельно

Дмитрий Лубинец сообщил, что российские оккупанты, взорвавшие Каховскую ГЭС, не только не эвакуируют людей, но и не дают им спастись самостоятельно. Россия совершила теракт и держит людей в заложниках.

"Целые семьи сидят на крышах домов, молят о помощи и спасении, но по их просьбе оккупационные власти не реагируют. Они самоустранились от этих обязанностей", – подчеркнул Лубинец.

Сейчас он уже получил сообщение, что людей: