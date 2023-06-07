Пилот теробороны сумел передать сверток с едой маме с детьми, которые застряли на чердаке своего дома в затопленных Алешках. Об этом пишет 24 Канал.

К теме Из заблокированной 9-этажки вытаскивают людей: как живет Херсон после подрыва Каховской ГЭС

Защитники показали новое видео с Алешек

Ранее сеть всколыхнуло видео, как мама с сыном умоляли о помощи на крыше своего дома. Поскольку город находится под оккупацией, украинские спасатели, военные и волонтеры не могут добраться до них.

Однако бойцы 406-й бригады нашли выход и с помощью дрона они передали маме и детям питьевую воду. Это было сложно, но удалось.

Защитники не сдались. После этого пилот ТрО также послал к семье дрон, однако уже с едой.

На видео видно, как мама пытается поймать сверток и корректирует движения беспилотника. Когда она поймала зеленый сверток, то крепко его обняла.

Важно! Вода продолжает прибывать, поэтому семью необходимо эвакуировать как можно быстрее. Военные передали координаты, по которым можно их найти – 46°36'30.096 п.ш. 32°39'0.607 с.д.

Какая ситуация в Алешках