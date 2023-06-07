В течение ночи ситуация в Херсоне изменилась кардинально. Затоплена огромная часть нижнего старого города. Об этом 24 Каналу рассказал редактор херсонского портала "Мост" Сергей Никитенко.

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Разлилась река, пересохшая 10 лет назад

Несколько районов Херсона оказались в воде. В меньшей степени пострадал частный сектор. А вот набережная по проспекту Ушакова, морской порт, улицы Богородицкая и Петренко – сильно подтоплены.

Вчера днем я по улице Петренко еще ездил на машине, а вечером она уже была затоплена. А сегодня по ней плавают лодки. Спасатели и военные уговаривают людей выезжать, вытаскивают из домов, потому что в них уже затоплены нижние этажи,

– сообщил редактор портала "Мост".

В Шуменском микрорайоне Херсона очень разлилась река Веревчина, которая пересохла почти лет 10 назад. Однако сейчас в ней значительно поднялся уровень воды, и поэтому затоплена часть поселка Зимовник и часть Шуменского микрорайона.

"Люди на рыбацких лодках, волонтеры, жители соседних домов вытаскивают людей из 9-этажки, которая с ночи со всех сторон была заблокирована водой. Сейчас из дома пытаются эвакуировать лежачую женщину. Для этого подтащили большую лодку", – подчеркнул Никитенко.

Паники нет

В то же время в центре Херсона – совсем другая жизнь: работают кофейни, двигаются троллейбусы, люди стоят на остановках транспорта. Жизнь в городе не остановилась после подрыва Каховской ГЭС.

"Никакой паники в Херсоне вообще нет. Хотя понятно, люди у которых пострадало имущество, в отчаянии. Но им очень помогают жители Херсона – просто выстраиваются в очереди для этого. Привозят еду, воду, все необходимое. Более того, со всей Украины везут в Херсон помощь", – отметил редактор портала "Мост".

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Россияне не спасают людей

На оккупированном левом берегу Днепра вчера ночью началось сильное затопление Олешек. Сегодня связи с городом уже нет. В последний раз удалось пообщаться с местными вчера, примерно в полночь, и тогда там еще было сухо.

Однако уже ночью люди сидели на крышах домов из-за подтопления. Их пытались оттуда снять гражданские, которые подплывали на лодках. Россияне же ничего не делают для спасения людей,

– отметил Сергей Никитенко.

Также затопление началось в Голой Пристани – в общине пострадали несколько сел, в частности Старая Збурьевка.

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Последствия подрыва Каховской ГЭС