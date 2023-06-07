Протягом ночі ситуація в Херсоні змінилась кардинально. Затоплена величезна частина нижня старого міста. Про це 24 Каналу розповів редактор херсонського порталу "Мост" Сергій Нікітенко.

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Розлилась річка, що пересохла 10 років тому

Декілька районів Херсона опинилися у воді. Меншою мірою постраждав приватний сектор. А от набережна на проспекті Ушакова, морський порт, вулиці Богородицька і Петренка.

Вчора вдень я по вулиці Петренка їздив автівкою, а ввечері вона вже була затоплена. А сьогодні по ній вже плавають човни. А рятувальники та військові вмовляють людей виїжджати, витягають людей з домівок, тому що в цих будинках затоплені вже перші поверхи,

– повідомив редактор порталу "Мост".

В Шуменському мікрорайоні Херсону дуже розлилась річка Веревчина, яка майже пересохла років 10 тому. Проте зараз в неї значно піднявся рівень води, і через це затоплена частина селища Зимівник, частина Шуменського мікрорайону.

"Люди на рибацьких човнах, волонтери, мешканці сусідніх будинків витягають людей з 9-поверхівки, яка з ночі була заблокована водою з усіх боків. Зараз з будинку намагаються евакуювати лежачу жінку. Для цього до будинку підтягнули великий човен", – наголосив Нікітенко.

Паніки немає

Водночас в центрі Херсону – зовсім інше життя: працюють кав'ярні, рухаються тролейбуси, люди чекають на зупинках транспорту. Життя в місті не зупинилось після підриву Каховської ГЕС.

"Жодної паніки в Херсоні взагалі немає. Хоча зрозуміло, люди в яких постраждало майно, в розпачі. Але їм дуже допомагають жителі Херсону – просто вишукуються в черги. Привозять їжу, воду, все необхідне. Ба більше, зі всієї України везуть до Херсону допомогу", – відзначив редактор порталу "Мост".

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Росіяни не рятують людей

На окупованому Лівому березі Дніпра вчора вночі почалося сильне затоплення Олешок. Зв'язку з містом немає. Останні раз вдалося поспілкуватися з місцевими вчора, приблизно опівночі, і тоді там ще було сухо.

Проте вже вночі люди сиділи на дахах будинків через підтоплення. Їх намагалися цивільні звідти зняти човнами. Росіяни ж нічого не роблять для порятунку цивільних людей,

– зазначив Сергій Нікітенко.

Також затоплення почалося в Голій Пристані – в громаді постраждали декілька сіл, зокрема, Стара Збур'ївка.