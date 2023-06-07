Пілот тероборони зумів передати пакунок із їжею мамі з дітьми, які застрягли на горищі свого будинку у затоплених Олешках. Про це пише 24 Канал.

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Захисники показали нове відео з Олешок

Раніше мережу сколихнуло відео, як мама з сином благали про допомогу на даху свого будинку. Оскільки місто перебуває під окупацією, українські рятувальники, військові та волонтери не можуть до них дістатися.

Проте бійці 406-ї бригади знайшли вихід й за допомогою дрона вони передали мамі й дітям питну воду. Це було складно, проте вдалося.

Захисники не здалися. Після цього пілот ТрО також послав до сім'ї дрона, проте вже з їжею.

На відео видно, як мама намагається зловити пакунок та коригує рухи безпілотника. Коли вона спіймала зелений пакунок, то міцно його обійняла.

Важливо! Вода продовжує прибувати, тож родину необхідно евакуювати якнайшвидше. Військові передали координати, за якими можна знайти сім'ю – 46°36'30.096 п.ш. 32°39'0.607 с.д.

Яка ситуація в Олешках