На цьому наголосив генеральний директор "Укргідроенерго" Ігор Сирота. Найбільше від підриву ГЕС постраждає Херсонська область.

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Де побудують нову ГЕС

Власне, Сирота заявив, що нову Каховську ГЕС побудують на тому ж місці вже після деокупації.

Нам доведеться дуже швидко відбудовувати і будувати нову станцію. Ми побудуємо на тому самому місці красивішу та потужнішу (станцію, – 24 Канал). Вони (окупанти, – 24 Канал) будуть бачити це,

– запевнив Сирота.

Директор "Укргідроенерго" сподівається, що нижня водозливна гребля не підірвана, а якщо й підірвана, то вся вода зійде з водосховища.

"Тому ми з проєктним інститутом і з будівельниками обговорюємо питання, як потрібно після деокупації відгородити плотину. Наразі у верхніх водосховищах ми будемо зберігати воду. Зараз 3–4 області будуть потерпати від нестачі води", – зауважив він.

Зверніть увагу! Сирота раніше зазначав, що підірвана окупантами Каховська ГЕС не підлягає відновленню в її колишньому вигляді, обладнання машинного залу повністю знищено. Крім того, протягом найближчих днів Каховське водосховище просто зникне.

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