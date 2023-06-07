Об этом заявил генеральный директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота. Больше всего от подрыва ГЭС пострадает Херсонская область.

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Где построят новую ГЭС

Собственно, Сирота заявил, что новую Каховскую ГЭС построят на том же месте уже после деоккупации.

Нам придется очень быстро восстанавливать и строить новую станцию. Мы построим на том же месте более красивую и мощную (станцию – 24 Канал). Они (оккупанты, – 24 Канал) будут видеть это,

– заверил Сирота.

Директор "Укргидроэнерго" надеется, что нижняя водосливная плотина не взорвана, а если и взорвана, то вся вода сойдет с водохранилища.

"Поэтому мы с проектным институтом и со строителями обсуждаем вопрос, как нужно после деоккупации отгородить плотину. Теперь в верхних водохранилищах мы будем хранить воду. Сейчас 3 – 4 области будут страдать от нехватки воды", – отметил он.

Обратите внимание! Сирота ранее отмечал, что подорванная оккупантами Каховская ГЭС не подлежит восстановлению в ее прежнем виде, оборудование машинного зала полностью уничтожено. Кроме того, в ближайшие дни Каховское водохранилище просто исчезнет.

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