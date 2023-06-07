Только на правобережье Херсонской области, по предварительным данным, затопит около 10 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель. Тем временем на левобережье эта цифра будет в разы выше. Более подробные данные озвучат в ближайшие дни, когда проанализируют информацию о затоплении.

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Последствия техногенной катастрофы

В министерстве заявили, что техногенная катастрофа остановит водоснабжение 31 системы орошения полей. Речь идет о территории Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областей.

Еще в течение 2021 года системы обеспечивали орошение на 584 тысяч гектаров. Из них удавалось собрать около 4 миллионов тонн зерновых и масличных культур. Их стоимость оценивалась в примерно 1,5 миллиарда долларов.

По состоянию на 2023 год на правобережье Днепра работают всего 13 оросительных систем.

Террористический акт на Каховской ГЭС фактически оставил без источника воды 94% оросительных систем в Херсонской, 74% в Запорожской и 30% в Днепропетровской областях. Уничтожение Каховской ГЭС приведет к тому, что поля на юге Украины уже в следующем году могут превратиться в пустыни,

– говорится в сообщении.

Рыбное хозяйство также пострадает

По состоянию на 6 июня уже было известно о существенных убытках рыбного хозяйства. В настоящее время фиксируют гибель рыб.

В целом ущерб для рыбной отрасли может составить 4 миллиарда гривен. Ущерб от гибели всех биоресурсов – 10,5 миллиарда гривен.

В зоне затопления – десятки тысяч человек