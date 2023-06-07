Только на правобережье Херсонской области, по предварительным данным, затопит около 10 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель. Тем временем на левобережье эта цифра будет в разы выше. Более подробные данные озвучат в ближайшие дни, когда проанализируют информацию о затоплении.
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Последствия техногенной катастрофы
В министерстве заявили, что техногенная катастрофа остановит водоснабжение 31 системы орошения полей. Речь идет о территории Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областей.
Еще в течение 2021 года системы обеспечивали орошение на 584 тысяч гектаров. Из них удавалось собрать около 4 миллионов тонн зерновых и масличных культур. Их стоимость оценивалась в примерно 1,5 миллиарда долларов.
По состоянию на 2023 год на правобережье Днепра работают всего 13 оросительных систем.
Террористический акт на Каховской ГЭС фактически оставил без источника воды 94% оросительных систем в Херсонской, 74% в Запорожской и 30% в Днепропетровской областях. Уничтожение Каховской ГЭС приведет к тому, что поля на юге Украины уже в следующем году могут превратиться в пустыни,
– говорится в сообщении.
Рыбное хозяйство также пострадает
По состоянию на 6 июня уже было известно о существенных убытках рыбного хозяйства. В настоящее время фиксируют гибель рыб.
В целом ущерб для рыбной отрасли может составить 4 миллиарда гривен. Ущерб от гибели всех биоресурсов – 10,5 миллиарда гривен.
В зоне затопления – десятки тысяч человек
- Владимир Зеленский заявил, что в зоне затопления остаются десятки тысяч человек. Президент подчеркнул: российские оккупанты совершили самое большое преступление экоцида за десятки лет. Реакция мира должна быть мгновенной.
- Президент подчеркнул, что Россия заминировала Каховскую ГЭС еще в 2022 году. Оккупанты хотели использовать наводнение как оружие.