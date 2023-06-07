Зеленский заявил, что российские оккупанты совершили в Украине наибольшее преступление экоцида за десятки лет. Россияне разрушили одно из самых больших водохранилищ в стране – Каховское. Речь идет о 18 миллиардах кубометров воды, информирует 24 Канал.

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Президент подчеркнул, что все постройки Каховской ГЭС, в частности, дамба находились под полным контролем российских захватчиков. Еще осенью Украина получила информацию, что оккупанты заминировали дамбу. Россияне сделали это, чтобы шантажировать мир и использовать наводнение как оружие.

В зоне затопления – районы, где жили до войны более 100 тысяч человек. Сейчас там остаются по крайней мере десятки тысяч человек,

– заявил Зеленский.

Под угрозой – около 80 населенных пунктов

Президент напомнил, что Каховское водохранилище:

снабжало пресной водой города и села, где жили сотни тысяч человек;

обеспечивало водой фермеров и аграрное производство в южных и центральных областях.

Сейчас под угрозой около 80 населенных пунктов.

Зеленский подчеркнул, что после уничтожения дамбы природе придется восстанавливаться десятки лет. В настоящее время образовалось пятно из нефтепродуктов. Речь идет о не менее 150 тоннах. Их уносит в Черное море.

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Рукотворные катастрофы – зло для всего мира

Президент добавил, что реакция Совбеза ООН, международной организации, мировых лидеров должна быть мгновенной и максимальной.

"Такое преступление экоцида не могло бы произойти просто в результате обстрела дамбы. Чтобы уничтожить ее, российским силам нужно было сознательно действовать – минировать, взрывать, разрушать. Второе: ни одна страна мира не должна оставаться наедине против такого террора, и я благодарен всем, кто помогает Украине", – подчеркнул Зеленский.

Он заявил: российские оккупанты должны уйти со всей территории Украины. Президент добавил: чем быстрее будет деоккупация, тем быстрее будет безопасность.

"Сознательное уничтожение террористами дамбы ГЭС – во всех отношениях в мире выглядит одинаково. И для Африки, и для Европы, и для Соединенных Штатов, и для Китая, и для Австралии, и для Индии рукотворные катастрофы – это зло", – добавил президент.

Он подчеркнул, что российское зло необходимо остановить. Террористы во всем мире должны увидеть, как мир наказывает террор.