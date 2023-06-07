Зеленський заявив, що російські окупанти скоїли в Україні найбільший злочин екоциду за десятки років. Росіяни зруйнували одне з найбільших водосховищ у країні – Каховське. Мовиться про 18 мільярдів кубометрів води, інформує 24 Канал.

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Президент наголосив, що усі споруди Каховської ГЕС, зокрема, дамба перебували під повним контролем російських загарбників. Ще восени Україна отримала інформацію, що окупанти замінували дамбу. Росіяни зробили це, щоб шантажувати світ та використати повінь як зброю.

У зоні затоплення – райони, де жили до війни понад 100 тисяч людей. Зараз там залишаються принаймні десятки тисяч людей,

– заявив Зеленський.

Під загрозою – майже 80 населених пунктів

Президент нагадав, що Каховське водосховище:

забезпечувало прісною водою міста та села, де жили сотні тисяч людей;

забезпечувало водою фермерів та аграрне виробництво у південних та центральних областей.

Наразі під загрозою – майже 80 населених пунктів.

Зеленський наголосив, що після знищення дамби природі доведеться відновлюватися десятки років. Наразі утворилася пляма з нафтопродуктів. Мовиться про щонайменше 150 тонн. Їх відносить у Чорне море.

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Рукотворні катастрофи – зло для цілого світу

Президент додав, що реакція Радбезу ООН, міжнародної організації, світових лідерів має бути миттєвою та максимальною.

"Такий злочин екоциду не міг би статися просто внаслідок обстрілу дамби. Щоб знищити її, російським силам потрібно було свідомо діяти – мінувати, підривати, руйнувати. Друге: жодна країна світу не має залишатися наодинці проти такого терору, і я вдячний усім, хто допомагає Україні", – наголосив Зеленський.

Він заявив: російські окупанти мають піти з усієї території України. Президент додав: що швидшою буде деокупація, то швидшою буде безпека.

"Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло", – додав президент.

Він наголосив: російське зло необхідно зупинити. Терористи у всьому світі мають побачити, як світ карає терор.