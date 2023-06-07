Захватчики понимают, что у них нет никаких шансов на временно оккупированных территориях и пытаются сорвать контрнаступление ВСУ. В то же время враг не остановит украинцев.

Обратите внимание Зеленский провел ставку из-за подрыва ГЭС: разведка озвучила главный вывод

Украина собирается подать иск в Международный уголовный суд в Гааге. Преступление, которое совершили российские захватчики, повлекло за собой серьезные природные, общественные и гуманитарные вызовы.

Целые населенные пункты уходят под воду. Люди вынуждены эвакуироваться из своих домов. Домашних питомцев выносят на руках. Целую жизнь приходится уместить в один чемодан или рюкзак.

Вода продолжает прибывать. Украинцев уже предупредили, что пик беды следует ожидать утром 7 июня. Через несколько дней Каховское водохранилище, к сожалению, прекратит свое существование.

Вода продолжает прибывать: смотрите видео Объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Украины

В результате подрыва Каховской ГЭС город Олешки фактически полностью оказались под водой. Вода прибывает в жилые дома.

Заметьте! В Новой Каховке вода затопила зоопарк "Сказочная дубрава". Там проживали около 300 животных. К сожалению, почти все они погибли. Спастись могли только лебеди и утки.

Последствия подрыва Каховской ГЭС: смотрите видео Объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Украины

Новая Каховка – один из наиболее пострадавших городов. К сожалению, связи с ним нет. В Херсонской ОВА сообщили, что оккупанты ее глушат.

Вода еще не достигла своего пика: смотрите видео Объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Украины

Кадры с места бедствия шокируют: смотрите видео Объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Украины

Что происходит после подрыва Каховской ГЭС / Кадры со спутника

Последствия военного преступления России / Фото Евгения Малолетки для Associated Press

Украина выстояла. Оккупанты не имеют никакого шанса. Украинские защитники вернут все временно оккупированные населённые пункты. Туда вернутся тепло и безопасность.