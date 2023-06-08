Запад должен помочь Украине сдержать Россию во всех аспектах, требующих комплексного решения проблем. Об этом 24 Каналу рассказал советник главы ОПУ Михаил Подоляк.

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Как Запад может сдержать агрессию России

Михаил Подоляк подчеркнул, что еще в октябре 2022 года, когда россияне бежали из Херсона, Украина сообщала международному сообществу о том, что оккупанты минируют ЗАЭС и Каховскую ГЭС и даже не боятся об этом говорить в голос. Запад же убеждал в том, что Владимир Путин планирует лишь наступательные действия на Донецком и Луганском направлении. Адекватной союзной реакции тогда все же не последовало.

По его словам, украинская сторона постоянно объясняет, что на наших территориях находятся военнослужащие, ФСБ, росгвардия, действия которых не можем контролировать. Сейчас же важно предотвратить аварию на ЗАЭС.

Надо существенно ускорить поставки оружия и увеличить арсенальные возможности Украины, то есть предоставить нам дальнобойные ракеты ATACAMS, чтобы уничтожить возможность тылового обеспечения и таким образом снизить боеспособность российской армии,

– заметил он.

Кроме этого следует перестать заигрывать с Россией в рамках ООН, МАГАТЭ : хотя бы временно приостановить членство России в организациях, чтобы лишить ее возможности влиять на сознание Латинской Америки, Африки и Азии в целом.

Напомним! ООН в день подрыва оккупантами 6 июня Каховской ГЭС поздравили Россию с днем русского языка.

Россия переходит границы

Михаил Подоляк подчеркнул, что стоит ограничить присутствие россиян во всех областях.

Это нужно сделать и тогда это будет предохранителем крупных террористических актов и будет ускорять финал войны,

– убежден он.

По его словам, есть вещи, которые Украина просто не может сделать самостоятельно из-за ресурсного преимущества страны-агрессора, поэтому и просит помощи у союзников.

Например, в вопросе ядерной безопасности только весь цивилизованный мир может наконец остановить Россию, которая "сломала ядерный контур мира". Как только россияне передадут Беларуси свое ядерное вооружение, это будет означать, что договора о нераспространении ядерного оружия больше не существует.

Почему Россию нужно изолировать от мира

Советник главы ОПУ убежден, что мир сейчас не в безопасности, а мнение о том, война на территории Украины – это проблемы только украинцев ошибочно. Россия еще раз доказывает, что готова делать все, чтобы и дальше шокировать мир. Тем более что она сконцентрировала сегодня весь вооруженный арсенал Советского Союза на своей территории.

Вопрос поставки оружия для Украины, как и защиты неба, остается ключевым.

"Это необходимость сконцентрировать весь европейский арсенал на территории Украины, чтобы у нас была паритетная возможность быстрее уничтожать российские арсеналы", – сосредоточил внимание Подоляк.

По его мнению, Россия все равно будет пытаться реализовать свой проект "Советский Союз 2.0", а это может представлять угрозу не только Украине, но и Грузии и Молдове.

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