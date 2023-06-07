С таким предупреждением выступил заместитель городского главы Энергодара Иван Самойдюк. Он также дал некоторые рекомендации горожанам на будущее.
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Ситуация на ЗАЭС может измениться через секунду
Самойдюк подчеркнул, что за год оккупации ситуация на Запорожской АЭС не изменилась и оккупанты постоянно находятся на ее территории. Сейчас россияне откровенно не угрожают провокациями на электростанции, однако ее эксплуатация вызывает вопросы.
Откровенных угроз нет, но то, как эксплуатируется станция, из-за того, что там сделаны склады техники, боеприпасов – на территории станции, то понятно, что ситуация в любое время может выйти из-под контроля и быть критической,
– подчеркнул заместитель мэра.
Он посоветовал жителям Энергодара при любой возможности уехать из Энергодара и территорий вокруг него. Если люди не могут уехать сейчас, Самойдюк призывает держать собранными тревожные чемоданы, подготовить все документы, ценные вещи и средства выживания на первое время.
"Потому что если ситуация выйдет из-под контроля, то можем рассчитывать, что оккупанты будут обязаны и вынуждены дать "коридоры" для выезда населения с такой территории", – подчеркнул Самойдюк.
Какая ситуация на Запорожской АЭС после взрыва Каховской ГЭС
- Сейчас ситуация на ЗАЭС не критична. Пока достаточно воды в пруду-охладителе, а также есть альтернативные поставщики, однако этого хватит всего на несколько мест.
- В МАГАТЭ на подрыв Каховской ГЭС отреагировали формальным заявлением и подчеркнули, что непосредственного риска безопасности станции нет. Рафаэль Гросси планирует в ближайшее время посетить АЭС, чтобы проверить ситуацию с безопасностью.
- Алексей Данилов заявил, что ЗАЭС сейчас находится в руках оккупантов, поэтому Украина не может контролировать процессы на ней. Он подчеркнул, что станция имеет двойную систему охлаждения. Поэтому без воды из Каховской ГЭС она сможет просуществовать несколько месяцев. Вместе с тем, Данилов сомневается, что оккупанты могут устроить катастрофу на ЗАЭС.