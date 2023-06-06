МАГАТЭ в соцсетях сначала заявило, что эксперты агентства внимательно следят за ситуацией с подрывом Каховской ГЭС. Также организация указала на отсутствие непосредственной угрозы ядерной безопасности на ЗАЭС.
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Что сказал гендиректор МАГАТЭ
Впоследствии Рафаэль Гросси выступил с заявлением. По его словам, воды для подпитки конденсаторов турбин и систем безопасности ЗАЭС хватит на несколько дней.
Гендиректор МАГАТЭ предложил использовать альтернативные источники водоснабжения. Если они не будут разрушены, их может хватить на месяцы. Гросси привел пример: расположенный рядом с участком большой пруд-охладитель, который по замыслу держится выше высоты водоема.
Поскольку реакторы были остановлены в течение многих месяцев, по оценкам, этого пруда будет достаточно для обеспечения водой для охлаждения в течение нескольких месяцев,
– объяснил он.
Гросси также заявил, что Каховское водохранилище снижается примерно на 5 сантиметров каждый час. Воды для Запорожской АЭС хватит на несколько дней. Работники станции пытаются накачать в каналы охлаждения как можно больше воды. Также они начали экономить водный ресурс.
Еще Гендиректор МАГАТЭ призвал "все стороны" не взрывать пруд-охладитель. Он также анонсировал свой визит в ЗАЭС.
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Что сказали в "Энергоатоме"
Президент "Энергоатома" Петр Котин выступил в эфире телемарафона. Он заявил, что энергоблоки ЗАЭС не работают с начала сентября прошлого года. Поэтому пруд-охладитель не подпитывали, поскольку активного испарения воды из него не было.
Котин успокоил украинцев, заявив, что проект предусматривает меры по его подпитке на случай, если в Каховском водохранилище вообще не будет воды. По его словам, можно добывать подземную воду из находящихся на площадке ЗАЭС скважин.
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- Рафаэль Гросси ранее предостерег относительно снижения уровня воды в резервуаре станции. Если он упадет ниже 12,7 метра, то невозможно будет закачивать в резервуар охлаждающую жидкость.
- Руководство ЗАЭС также прокомментировало подрыв Каховской ГЭС. В заявлении объясняется, что вода из Каховского водохранилища необходима для подпитки конденсаторов турбин и систем безопасности.
- "Энергоатом" недавно назвал ситуацию на станции контролируемой. Специалисты заверили, что следят за состоянием ЗАЭС.