МАГАТЕ у соцмережах спочатку заявило, що експерти агентства уважно стежать за ситуацією з підривом Каховської ГЕС. Також організація вказала на відсутність безпосередньої загрози ядерній безпеці на ЗАЕС.

До теми Трагедія не лише для Херсонщини: які ризики для Запорізької АЕС має підрив Каховської ГЕС

Що сказав гендиректор МАГАТЕ

Згодом Рафаель Гроссі виступив із заявою. За його словами, води для підживлення конденсаторів турбін й систем безпеки ЗАЕС вистачить на кілька днів.

Зверніть увагу! Гроссі при цьому наголосив, що безпосереднього ризику для безпеки станції немає.

Гендиректор МАГАТЕ запропонував використати альтернативні джерела водопостачання. Якщо вони не будуть зруйновані, то їх може вистачити на місяці. Гроссі навів приклад: розташований поруч з ділянкою великий ставок-охолоджувач, який за задумом тримається вище висоти водойми.

Оскільки реактори були зупинені протягом багатьох місяців, за оцінками, цього ставка буде достатньо для забезпечення водою для охолодження протягом декількох місяців,

– пояснив він.

Гроссі також заявив, що Каховське водосховище знижується приблизно на 5 сантиметрів кожну годину. Води для Запорізької АЕС вистачить на кілька днів. Наразі працівники станції намагаються накачати у канали охолодження якомога більше води. Також вони почали економити водний ресурс.

Ще Гендиректор МАГАТЕ закликав "усі сторони" не підривати ставок-охолоджувач. Він також анонсував свій візит до ЗАЕС.

Читайте також Води на ЗАЕС вистачить, але на певний період: експертка з ядерної безпеки оцінила загрозу

Що сказали в "Енергоатомі"

Президент "Енергоатому" Петро Котін виступив у етері телемарафону. Він заявив, що енергоблоки ЗАЕС не працюють ще з початку вересня минулого року. Через це ставок-охолоджувач не підживлювали, оскільки активного випаровування води з нього не було.

Котін заспокоїв українців, заявивши, що проєкт передбачає заходи його підживлення на випадок, якщо у Каховському водосховищі взагалі не буде води. За його словами, можна добувати підземну воду з розташованих на майданчику ЗАЕС свердловин.

Більше новин про ситуацію на Запорізькій АЕС