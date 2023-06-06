МАГАТЕ у соцмережах спочатку заявило, що експерти агентства уважно стежать за ситуацією з підривом Каховської ГЕС. Також організація вказала на відсутність безпосередньої загрози ядерній безпеці на ЗАЕС.
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Що сказав гендиректор МАГАТЕ
Згодом Рафаель Гроссі виступив із заявою. За його словами, води для підживлення конденсаторів турбін й систем безпеки ЗАЕС вистачить на кілька днів.
Гендиректор МАГАТЕ запропонував використати альтернативні джерела водопостачання. Якщо вони не будуть зруйновані, то їх може вистачити на місяці. Гроссі навів приклад: розташований поруч з ділянкою великий ставок-охолоджувач, який за задумом тримається вище висоти водойми.
Оскільки реактори були зупинені протягом багатьох місяців, за оцінками, цього ставка буде достатньо для забезпечення водою для охолодження протягом декількох місяців,
– пояснив він.
Гроссі також заявив, що Каховське водосховище знижується приблизно на 5 сантиметрів кожну годину. Води для Запорізької АЕС вистачить на кілька днів. Наразі працівники станції намагаються накачати у канали охолодження якомога більше води. Також вони почали економити водний ресурс.
Ще Гендиректор МАГАТЕ закликав "усі сторони" не підривати ставок-охолоджувач. Він також анонсував свій візит до ЗАЕС.
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Що сказали в "Енергоатомі"
Президент "Енергоатому" Петро Котін виступив у етері телемарафону. Він заявив, що енергоблоки ЗАЕС не працюють ще з початку вересня минулого року. Через це ставок-охолоджувач не підживлювали, оскільки активного випаровування води з нього не було.
Котін заспокоїв українців, заявивши, що проєкт передбачає заходи його підживлення на випадок, якщо у Каховському водосховищі взагалі не буде води. За його словами, можна добувати підземну воду з розташованих на майданчику ЗАЕС свердловин.
Більше новин про ситуацію на Запорізькій АЕС
- Рафаель Гроссі раніше застерігав щодо зниження рівня води у резервуарі станції. Якщо він впаде нижче 12,7 метра, то буде неможливо закачувати у резервуар охолоджувальну рідину.
- Керівництво ЗАЕС також прокоментувало підрив Каховської ГЕС. У заяві пояснюється, що вода з Каховського водосховища необхідна для підживлення конденсаторів турбін та систем безпеки.
- "Енергоатом" нещодавно назвав ситуацію на станції контрольованою. Фахівці запевнили, що слідкують станом ЗАЕС.