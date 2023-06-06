Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що рівень води в резервуарі ЗАЕС серйозно впав. За його словами, якщо рівень води в резервуарі впаде нижче 12,7 метра, то її не вдасться продовжувати туди закачувати.
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На ЗАЕС може порушитись робота аварійних генераторів
У МАГАТЕ застерегли, що тривала відсутність води для охолодження на ЗАЕС порушить роботу аварійних дизельних генераторів.
Відсутність охолоджувальної води в основних системах упродовж тривалого періоду часу спричинить розплавлення палива та непрацездатність аварійних дизель-генераторів. Однак наша поточна оцінка полягає в тому, що безпосереднього ризику для безпеки станції немає,
– зазначається у заяві.
У МАГАТЕ також сказали, що охолоджувальної води для ЗАЕС магістральною лінією має вистачити на кілька днів.
Водночас безпосередньої загрози ядерній безпеці на ЗАЕС через підрив російськими загарбниками Каховської ГЕС немає. У МАГАТЕ заявили, що поінформовані про повідомлення щодо пошкоджень на Каховській гідроелектростанції.
Експерти агентства на Запорізькій атомній електростанції уважно стежать за ситуацією, безпосередньої загрози ядерній безпеці на станції немає,
– зазначили в МАГАТЕ.
Разом з тим, у МАГАТЕ повідомили, що рівень води в Дніпрі знижується зі швидкістю приблизно 5 сантиметрів на годину.
Наразі на ЗАЕС намагаються закачувати якомога більше води у канали охолодження та пов'язані з ними системи та відключають неосновних споживачів води.
Керівництво ЗАЕС обговорює низку альтернативних джерел води для охолодження атомного об'єкта, серед яких великий ставок-охолоджувач поруч зі станцією.
Оскільки реактори були зупинені на багато місяців, за оцінками, цього ставка буде достатньо для забезпечення водою (станції – 24 Канал) для охолодження протягом кількох місяців. Агентство підтвердить це найближчим часом,
– йдеться у повідомленні.
Гроссі закликав Росію та Україну гарантувати недоторканність ставка. Він також повідомив, що здійснить "необхідний" візит на ЗАЕС, запланований на наступний тиждень.
ЗАЕС працює в штатному режимі
За словами голови Запорізької ОВА Юрія Малашка, ЗАЕС працює в штатному режимі, пише Суспільне. Проблем з питною водою на Запоріжжі немає, а радіаційний фон в нормі.
"Перша хвиля була найважча, друга хвиля зниження води спостерігатиметься за 2 доби", – сказав очільник Запорізької ОВА.
Водночас ставленик Кремля на окупованому Запоріжжі Євген Балицький заявив, що рівень води в Дніпрі в районі Запорізької АЕС упав на 2,5 метра. За його словами, очікується падіння до 7 метрів.
Росія підірвала Каховську ГЕС: головне про теракт
- Вночі 6 червня між 2 та 3 години російські військові підірвали Каховську ГЕС, яка тепер не підлягає відновленню. Унаслідок теракту води Дніпра почали затоплювали прилеглі населені пункти в Херсонській області.
- Станом на 12:50, за даними МВС, вже евакуювали близько 1 тисячі осіб. Вода затопила місто Нова Каховка, близько десятка населених пунктів у Херсонському та Бериславському районах та частково Херсон.
- У Кабміні повідомили, що є загроза затоплення до 80 населених пунктів. У критичній зоні опинилися близько 16 тисяч людей.
- За даними партизанів, Каховську ГЕС підірвав 1 батальйон 205 мотострілецької бригади. Росія заперечує причетність до теракту, хоча ГУР МО має докази переміщенням росіянами вибухівки.