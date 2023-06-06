Про це 24 Каналу розповів депутат Запорізької обласної ради Аскад Ашурбеков. За його словами, росіяни ще раз довели, що готові переступити будь-які межі.
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"Це жахлива трагедія не лише для Херсонської області, а й для Запорізької, зокрема для атомної електростанції. Рівень води в Каховському водосховищі буде знижений, а це фактично джерело води для охолодження АЕС", – пояснив Ашурбеков.
Підрив Каховської ГЕС загрожує Запорізькій АЕС: дивіться відео
Підрив Каховської ГЕС свідчить про те, що росіяни не гребують нічим. Востаннє об'єкт такого масштабу підірвала нацистська Німеччина.
Росіяни не знають, як завадити наступу ЗСУ
Підривом Каховської ГЕС росіяни хотіли створити природний бар'єр перед українськими військовими. Ворог не спромігся ні на що інше, крім затоплення можливого шляху ЗСУ до Криму.
"Росіяни розуміють, що за запорізьким напрямком може посилитись херсонський, а далі – Крим. Це штучна буферна зона між Херсоном і Кримом", – додав депутат Запорізької облради.
Підрив Каховської ГЕС: коротко
- Вночі 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, унаслідок чого вода з Дніпра вже затопила деякі населені пункти в Херсонській області.
- В Укргідроенерго зазначили, що Каховська гідроелектростанція не підлягає відновленню, бо був підрив машинної зали зсередини.
- Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що росіяни підірвали Каховську ГЕС, щоб завадити просуванню ЗСУ. Проте ворог не зможе досягти своїх цілей.