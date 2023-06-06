Об этом 24 Каналу рассказал депутат Запорожского областного совета Аскад Ашурбеков. По его словам, россияне еще раз доказали, что готовы переступить любые границы.

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"Это ужасная трагедия не только для Херсонской области, но и для Запорожской, в частности для атомной электростанции. Уровень воды в Каховском водохранилище будет снижен, а это фактически источник воды для охлаждения АЭС", – пояснил Ашурбеков.

Обратите внимание! В НАЭК "Энергоатом" сообщили, что в настоящее время ситуация на Запорожской АЭС контролируется. Хотя уровень воды в Каховском водохранилище стремительно снижается из-за подрыва россиян.

Подрыв Каховской ГЭС угрожает Запорожской АЭС: смотрите видео

Подрыв Каховской ГЭС свидетельствует о том, что россияне не гнушаются ничем. В последний раз объект такого масштаба взорвала нацистская Германия.

Россияне не знают, как помешать наступлению ВСУ

Подрывом Каховской ГЭС россияне хотели создать естественный барьер перед украинскими военными. Враг не смог ничего другого, кроме затопления возможного пути ВСУ в Крым.

"Россияне понимают, что после запорожского направления может усилиться херсонское, а дальше – Крым. Это искусственная буферная зона между Херсоном и Крымом", – добавил депутат Запорожского облсовета.

Подрыв Каховской ГЭС: коротко