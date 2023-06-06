Про це 24 Каналу розповіла експертка з ядерної енергетики та безпеки Ольга Кошарна. За її словами, після інциденту води вистачить, але лише на кілька місяців.

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"Щодо безпеки ЗАЕС – тепер ситуація не критична. Рівень ставка-охолоджувача – 16,6 метра, є басейни поряд, ставок-охолоджувач Запорізької ТЕС", – сказала Кошарна.

Крім того, є альтернативні постачальники води – мобільні помпові станції з рукавами до двох кілометрів довжиною, як на пожежних машинах.

Зверніть увагу! Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що рівень води в резервуарі ЗАЕС серйозно впав. За його словами, якщо рівень води в резервуарі впаде нижче 12,7 метра, то її не вдасться продовжувати туди закачувати. У НАЕК "Енергоатом" кажуть, що наразі ситуація контрольована.

У чому небезпека

Оскільки п'ять енергоблоків у холодному зупині, вони потребують менше води для охолодження, ніж під час роботи на повній потужності.

Однак проблемним залишається енергоблок №5, який перебуває в гарячому стані. Його потрібно перевести в холодний зупин, бо температура теплоносія першого контуру становить 270 °C.

Український персонал, який залишився на ЗАЕС, знає, як це зробити. Однак він перебуває під тиском окупантів, а тому незрозуміло, чи це йому вдасться.

Що може бути на ЗАЕС надалі

"У росіян були плани після приєднання Запорізької ТЕС перетягнути лінію 330 кіловольтів від об'єднаної енергосистеми Росії через Мелітополь – Молочанськ до ЗАЕС", – додала Кошарна.

Тоді ж окупанти хотіли пошкодити єдину лінію 750 кіловольтів ЗАЕС – Дніпро, що з'єднує атомну електростанцію з енергосистемою України, та вивести енергоблок №5 на потужність для подальшого шантажу України і світу.

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