Так, було проведено засідання Державної комісії ТЕБ та НС щодо руйнування росіянами Каховської ГЕС. Денис Шмигаль заслухав оперативну інформацію від ОВА, "Укргідроенерго" та міністерств.
Важливо Підрив Каховської ГЕС: показуємо на карті, де розташована станція
Чи є жертви після руйнування Каховської ГЕС
Шмигаль наголосив, що наразі жертв серед населення через високу воду на Херсонщині немає.
Окрім цього, влада поставила чотири головні завдання:
- Організувати евакуацію та розміщення людей на безпечних територіях. Перші потяги з Херсона відправляються о 13:00.
- Запорізька АЕС. Наразі ситуація контрольована. Важливо не допустити розвитку найгіршого сценарію.
- Забезпечення питною водою. Вже напрацьовані пропозиції, є підготовлені проєктні рішення. Готуються виділення коштів, аби розпочати реалізацію проєктів якнайшвидше.
- Оцінка екологічних наслідків. Міндовкілля невдовзі має підготувати відповідні дані.
Усі отримали завдання й доручення по кожному з цих пунктів. Рішення мають бути напрацьовані швидко й невідкладно. Члени держкомісії отримують регулярні оновлення щодо ситуації,
– додав Шмигаль.
Останні новини про підрив Каховської ГЕС
- Через підрив Каховської ГЕС є загроза підтоплення енергооб’єктів Херсонщини, проте енергосистема працює стабільно, повідомили у Міненерго. Через підтоплення у Херсоні вже знеструмлено майже 12 тисяч споживачів, можливі проблеми з водопостачанням.
- У МВА попередили, що рівень води в зоні підтоплення Херсона може піднятися до п'яти метрів.
- До речі, станом на 11:00 з Херсонщини вже евакуювали 885 громадян.
- Також повідомляють, що у Північнокримському каналі почав падати рівень води.
- Окрім цього, місцеві телеграм-канали повідомляють про великі проблеми з водою в окупованому місті Керчі. Також пишуть, що в деяких районах Євпаторії відключать воду та закликають робити її запаси.
- Представник ГУР Юсов заявив, що є докази дистанційного підриву Каховської ГЕС окупантами. Крім того, є факти, що окупанти переміщували вибухові речовини та техніку для здійснення дистанційного вибуху.
- СБУ вже відкрила кримінальне провадження за фактом підриву дамби Каховської ГЕС.
- Попередньо, є велика ймовірність, що окупований Крим залишиться без прісної води через підрив Каховської ГЕС.