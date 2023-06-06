Так, було проведено засідання Державної комісії ТЕБ та НС щодо руйнування росіянами Каховської ГЕС. Денис Шмигаль заслухав оперативну інформацію від ОВА, "Укргідроенерго" та міністерств.

Важливо Підрив Каховської ГЕС: показуємо на карті, де розташована станція

Чи є жертви після руйнування Каховської ГЕС

Шмигаль наголосив, що наразі жертв серед населення через високу воду на Херсонщині немає.

Окрім цього, влада поставила чотири головні завдання:

  • Організувати евакуацію та розміщення людей на безпечних територіях. Перші потяги з Херсона відправляються о 13:00.
  • Запорізька АЕС. Наразі ситуація контрольована. Важливо не допустити розвитку найгіршого сценарію.
  • Забезпечення питною водою. Вже напрацьовані пропозиції, є підготовлені проєктні рішення. Готуються виділення коштів, аби розпочати реалізацію проєктів якнайшвидше.
  • Оцінка екологічних наслідків. Міндовкілля невдовзі має підготувати відповідні дані.

Усі отримали завдання й доручення по кожному з цих пунктів. Рішення мають бути напрацьовані швидко й невідкладно. Члени держкомісії отримують регулярні оновлення щодо ситуації,
– додав Шмигаль.

Останні новини про підрив Каховської ГЕС

  • Через підрив Каховської ГЕС є загроза підтоплення енергооб’єктів Херсонщини, проте енергосистема працює стабільно, повідомили у Міненерго. Через підтоплення у Херсоні вже знеструмлено майже 12 тисяч споживачів, можливі проблеми з водопостачанням.
  • У МВА попередили, що рівень води в зоні підтоплення Херсона може піднятися до п'яти метрів.
  • До речі, станом на 11:00 з Херсонщини вже евакуювали 885 громадян.
  • Також повідомляють, що у Північнокримському каналі почав падати рівень води.
  • Окрім цього, місцеві телеграм-канали повідомляють про великі проблеми з водою в окупованому місті Керчі. Також пишуть, що в деяких районах Євпаторії відключать воду та закликають робити її запаси.
  • Представник ГУР Юсов заявив, що є докази дистанційного підриву Каховської ГЕС окупантами. Крім того, є факти, що окупанти переміщували вибухові речовини та техніку для здійснення дистанційного вибуху.
  • СБУ вже відкрила кримінальне провадження за фактом підриву дамби Каховської ГЕС.
  • Попередньо, є велика ймовірність, що окупований Крим залишиться без прісної води через підрив Каховської ГЕС.