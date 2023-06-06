Так, було проведено засідання Державної комісії ТЕБ та НС щодо руйнування росіянами Каховської ГЕС. Денис Шмигаль заслухав оперативну інформацію від ОВА, "Укргідроенерго" та міністерств.

Важливо Підрив Каховської ГЕС: показуємо на карті, де розташована станція

Чи є жертви після руйнування Каховської ГЕС

Шмигаль наголосив, що наразі жертв серед населення через високу воду на Херсонщині немає.

Окрім цього, влада поставила чотири головні завдання:

Організувати евакуацію та розміщення людей на безпечних територіях. Перші потяги з Херсона відправляються о 13:00.

Запорізька АЕС. Наразі ситуація контрольована. Важливо не допустити розвитку найгіршого сценарію.

Забезпечення питною водою. Вже напрацьовані пропозиції, є підготовлені проєктні рішення. Готуються виділення коштів, аби розпочати реалізацію проєктів якнайшвидше.

Оцінка екологічних наслідків. Міндовкілля невдовзі має підготувати відповідні дані.

Усі отримали завдання й доручення по кожному з цих пунктів. Рішення мають бути напрацьовані швидко й невідкладно. Члени держкомісії отримують регулярні оновлення щодо ситуації,

– додав Шмигаль.

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