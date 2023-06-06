Так, было проведено заседание Государственной комиссии ТЭБ и ЧС по разрушению россиянами Каховской ГЭС. Денис Шмыгаль заслушал оперативную информацию от ОВА, "Укргидроэнерго" и министерств.

Важно Подрыв Каховской ГЭС: показываем на карте, где расположена станция

Есть ли жертвы после разрушения Каховской ГЭС

Шмыгаль подчеркнул, что в настоящее время жертв среди населения из-за высокой воды на Херсонщине нет.

Кроме этого, власти поставили четыре главные задачи:

Организовать эвакуацию и размещение людей на безопасных территориях. Первые поезда из Херсона отправляются в 13:00.

Запорожская АЭС. Сейчас ситуация контролируемая. Важно не допустить развития худшего сценария.

Снабжение питьевой водой. Уже наработаны предложения, есть подготовленные проектные решения. Готовятся выделение средств, чтобы начать реализацию проектов как можно быстрее.

Оценка экологических последствий Минокружение вскоре должно подготовить соответствующие данные.

Все получили задания и поручения по каждому из этих пунктов. Решения должны быть наработаны быстро и безотлагательно. Члены госкомиссии получают регулярные обновления по ситуации,

– добавил Шмыгаль.

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