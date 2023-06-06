Про це стало відомо із результатів засідання РНБО 6 червня, інформує 24 Канал. Зауважимо, що прем’єр-міністр України розповів, чи є жертви внаслідок підриву Каховської ГЕС.
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У Дніпро потрапило понад 150 тонн машинного мастила
Так, членам РНБО розповіли, що через підрив ГЕС у Дніпро потрапило щонайменше 150 тонн машинного мастила. До того ж є ризик подальшого витоку ще понад 300 тонн.
Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко також підтвердив, що під час підриву ГЕС було знищено машинний зал. Там було близько 450 тонн технічного мазуту.
150 тонн вже у річці Дніпро і йде швидко через Херсон й далі вниз. Відповідні служби працюють,
– додав міністр.
Зазначимо, що на засіданні також погодили комплекс міжнародних заходів. Туди входить скликання засідання Ради Безпеки ООН, звернення до міжнародних природоохоронних організацій та Міжнародного кримінального суду.
Окрім цього, учасників поінформували про поточну ситуацію на Запорізькій АЕС. Наразі український персонал станції тримає ситуацію під контролем.
Руйнування Каховської ГЕС: останні новини
- Через підрив Каховської ГЕС є загроза підтоплення енергооб’єктів Херсонщини, проте енергосистема працює стабільно.
- Представник ГУР Юсов повідомив, що є докази дистанційного підриву Каховської ГЕС окупантами.
- Крім того, є факти, що загарбники переміщували вибухові речовини та техніку для здійснення дистанційного вибуху.
- Денис Шмигаль наголосив, що наразі жертв серед населення через високу воду на Херсонщині немає.
- У МВС України кажуть, що вода продовжує прибувати. Ситуація ускладнюється тим, що деякі дороги розмиває. Це унеможливлює проїзд до окремих населених пунктів. Тому евакуаційні групи шукають інші шляхи.
- До речі, Каховська ГЕС майже вже вся під водою.
- Зауважимо, що підірвана окупантами Каховська ГЕС не підлягає відновленню. Окрім того, стало відомо, що підрив стався саме у машинній залі.
- Підрив дамби Каховської ГЕС росіяни здійснили зсередини. Обсяги руйнування великі, тому підйом води може бути високий.
- Наразі у Херсоні вже затоплені райони Гідропарку і Нафтогавані.
- З’явилися кадри наслідків підриву ГЕС, які зробив український безпілотник.
- Мер Нової Каховки розповів, що вже затоплений зоопарк, літній театр, вода підійшла до пам’ятника Шевченку. Також затоплені кафе та дитячий майданчик.