Станом на ранок на Херсонщині евакуйовано вже 742 особи. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

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На Херсонщині до окремих населених пунктів неможливо проїхати

У МВС України кажуть, що наразі дуже хвилюються за українців, які залишилися на тимчасово окупованій лівобережній частині регіону, оскільки для російських терористів життя не має жодної цінності.

Вода продовжує прибувати. Ситуація ускладнюється тим, що деякі дороги розмиває. Це унеможливлює проїзд до окремих населених пунктів. Тому евакуаційні групи шукають інші шляхи.

Близько 80 населених пунктів у зоні потенційного затоплення. Більшість з них – тимчасово окуповані,

– зазначив Клименко.

До речі, у мережі показали, який проїзд затопило. Тому обирайте інший шлях.



Проїзд на Херсонщині, який затопило / фото із соцмереж



Затоплений проїзд на карті / Скриншот

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