Місцева влада каже, що наразі лежачих і маломобільних людей вивозять до лікарень. До чого призвів підрив Каховської ГЕС і що зараз відбувається на Херсонщині – читайте далі у матеріалі 24 Каналу.
Важливо Відновленню не підлягає: Каховська ГЕС повністю зруйнована підривом зсередини
Наслідки підриву Каховської ГЕС
З’явилися кадри наслідків підриву ГЕС, які зробив український безпілотник.
Кадри з дрона: дивіться відео
Кадри наслідків підриву ГЕС / фото 24 Каналу
Мер Нової Каховки повідомив, що вже затоплений зоопарк, літній театр, вода підійшла до пам’ятника Шевченку. Також затоплені кафе та дитячий майданчик.
Нову Каховку вже затопило / фото із соцмереж
Затоплена Нова Каховка / фото із соцмереж
До того ж у мережі показали, як зараз виглядає правий берег Херсонщини біля села Одрадокам'янка. Також поширюють відео річки Інгулець.
Що відбувається на правому березі Херсонщини / фото із соцмереж
Так виглядає зараз підприємство "Нібулон" у селищі Козацьке на Херсонщині.
На Острові триває евакуація з трьох пунктів збору. Гідропарк і Нафтогавань вже затоплено. Наразі лежачих і маломобільних людей вивозять до лікарень.
Гідропарк і Нафтогавань вже затоплено / фото Романа Мрочка
Підрив Каховської ГЕС: останні новини
- Станом на 10:00 з Херсона евакуйовано 742 людини. Вода продовжує прибувати. Ситуація ускладнюється тим, що деякі дороги розмиває. Це унеможливлює проїзд до окремих населених пунктів. Евакуаційні групи шукають інші шляхи.
- Ситуація з підривом Каховської ГЕС жодним чином не позначиться на водопостачанні Києва, повідомили у Київводоканалі.
- Зазначимо, що підрив дамби Каховської ГЕС росіяни здійснили зсередини. Однак не вся дамба зруйнована, але є суттєві пошкодження. Зокрема, обсяги руйнування великі, тому підйом води може бути високий.
- Наразі є загроза затоплення до 80 населених пунктів Херсонщини внаслідок підриву Каховської ГЕС. Руйнування ГЕС загрожує екологічною катастрофою для Півдня нашої держави.
- Згодом в Укргідроенерго заявили, що Каховська ГЕС повністю зруйнована, відновленню не підлягає.