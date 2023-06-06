Местные власти говорят, что лежащих и маломобильных людей вывозят в больницы. К чему привел подрыв Каховской ГЭС и что сейчас происходит на Херсонщине – читайте далее в материале 24 Канала.
Важно Восстановлению не подлежит: Каховская ГЭС полностью разрушена подрывом изнутри
Последствия подрыва Каховской ГЭС
Появились кадры последствий подрыва ГЭС, сделанные украинским беспилотником.
Кадры из дрона: смотрите видео
Кадры последствий подрыва ГЭС / фото 24 Канала
Мэр Новой Каховки сообщил, что уже затопленный зоопарк, летний театр, вода подошла к памятнику Шевченко. Также затопленные кафе и детская площадка.
Новую Каховку уже затопило / фото из соцсетей
Затоплена Новая Каховка / фото из соцсетей
К тому же в сети показали, как сейчас выглядит правый берег Херсонщины возле села Отрадокаменка. Также распространяют видео реки Ингулец.
Что происходит на правом берегу Херсона / фото из соцсетей
Так выглядит сейчас предприятие "Нибулон" в поселке Казацкое Херсонской области.
На Острове продолжается эвакуация из трех пунктов сбора. Гидропарк и Нефтегавань уже затоплены. Сейчас лежачих и маломобильных людей вывозят в больницы.
Гидропарк и Нефтегавань уже затоплены / фото Романа Мрочко
Подрыв Каховской ГЭС: последние новости
- По состоянию на 10:00 из Херсона эвакуировано 742 человека. Вода продолжает прибывать. Ситуация усугубляется тем, что некоторые дороги размывает. Это делает невозможным проезд в отдельные населенные пункты. Эвакуационные группы ищут другие пути.
- Ситуация с подрывом Каховской ГЭС никак не отразится на водоснабжении Киева, сообщили в Киевводоканале.
- Отметим, что подрыв дамбы Каховской ГЭС россияне совершили изнутри. Однако не вся плотина разрушена, но есть существенные повреждения. В частности, объемы разрушения велики, поэтому подъем воды может быть высоким.
- Сейчас есть угроза затопления до 80 населенных пунктов Херсонщины в результате подрыва Каховской ГЭС. Разрушение ГЭС чревато экологической катастрофой для Юга нашего государства.
- Позже в Укргидроэнерго заявили, что Каховская ГЭС полностью разрушена, восстановлению не подлежит.