По состоянию на утро в Херсонской области эвакуировано уже 742 человека. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

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На Херсонщине в отдельные населенные пункты невозможно проехать

В МВД Украины говорят, что сейчас очень переживают за украинцев, оставшихся на временно оккупированной левобережной части региона, поскольку для российских террористов жизнь не имеет никакой ценности.

Вода продолжает прибывать. Ситуация усугубляется тем, что некоторые дороги размывает. Это делает невозможным проезд в отдельные населенные пункты. Поэтому эвакуационные группы ищут другие пути.

Около 80 населённых пунктов в зоне потенциального затопления. Большинство из них – временно оккупированы,

– отметил Клименко.

Кстати, в сети показали, какой проезд затопило. Поэтому выбирайте другой путь.



Проезд на Херсонщине, который затопило / фото из соцсетей



Затопленный проезд на карте / Скриншот

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