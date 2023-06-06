Об этом стало известно из результатов заседания СНБО 6 июня, информирует 24 Канал. Отметим, что премьер-министр Украины рассказал, есть ли жертвы в результате подрыва Каховской ГЭС.

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В Днепр попало более 150 тонн машинной смазки

Так, членам СНБО рассказали, что из-за подрыв ГЭС в Днепр попало не менее 150 тонн машинной смазки. К тому же есть риск дальнейшей утечки еще более 300 тонн.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко также подтвердил, что при подрыве ГЭС был уничтожен машинный зал. Там было около 450 тонн технического мазута.

150 тонн уже в реке Днепр и идет быстро через Херсон и дальше вниз. Соответствующие службы работают,

– добавил министр.

Отметим, что на заседании согласовали комплекс международных мероприятий. Туда входит созыв заседания Совета Безопасности ООН, обращение в международные природоохранные организации и Международный уголовный суд.

Кроме того, участников проинформировали о текущей ситуации на Запорожской АЭС. В настоящее время украинский персонал станции держит ситуацию под контролем.

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