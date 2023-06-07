История Каховского водохранилища начинается в 50-х годах прошлого века после начала работы гидроэлектростанции в этом регионе. Существовало оно все эти годы благодаря плотине, что задерживала воду, однако 6 июня ее разрушили россияне.

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Исторические карты 1943 года

Аналитики из Defence express нашли карты, на которых видно, как выглядел Днепр до постройки на нем этой дамбы и создания водохранилища.

Однако утверждать, что вода полностью вернется к уровню 1940-х годов не стоит, ведь выше Запорожья существует каскад ГЭС, который продолжает функционировать и влиять на ситуацию.



Как выглядел Днепр до постройки дамбы / Карта 1943 года

Отметим, что вместо водохранилища на Днепре в то время в этом районе были огромные заболоченные плавни. Собственно, их затопили власти, когда создавали дамбу.

Различные участки Днепра до и после постройки плотины: фото карт за 1943 год

Добавим, что протяженность Каховского водохранилища до подрыва плотины составляла 230 километров. Как известно, оно тянется от Запорожья до Новой Каховки и имеет:

среднюю ширину – в 9,4 километра;

наибольшую ширину – в 24 километра;

общая площадь – в 2155 квадратных километров;

объем – в 18,2 кубических километров.

Это водохранилище было важно, в частности, для функционирования Запорожской АЭС в Энергодаре. Благодаря ему происходило охлаждение реакторов.

Пока ситуация такова, что воды хватает для работы ЗАЭС, однако не исключено, что все может измениться.

Самая критическая ситуация

По словам депутата Херсонского облсовета Сергея Хланя самый высокий уровень воды после катастрофы – в микрорайоне Корабел в городе Херсоне. Вода поднялась на 3 метра, из-за чего приходится эвакуировать людей.

В то же время глава Минэнергетики Герман Галущенко констатировал, что подрыв дамбы нарушил целостность всего узла. Это означает, что может возникнуть недостаток мощностей в энергетической системе.