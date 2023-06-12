Гросси отправился в Украину, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским и представить программу помощи после разрушения россиянами дамбы Каховской ГЭС.

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Гросси представит программу помощи после теракта на ГЭС

"На пути в Украину, чтобы встретиться с президентом Зеленским и предоставить программу помощи после катастрофического затопления (из-за взрыва на – 24 Канал) плотине Новой Каховки", – написал Гросси.

Он также добавил, что оценит ситуацию на Запорожской атомной электростанции и проведет ротацию миссии МАГАТЭ с усиленной командой.

Важно. После теракта россиян на Каховской ГЭС жителей Энергодара призывают уехать из города. Ситуация на Запорожской АЭС может выйти из-под контроля в любой момент.

Какая ситуация на Запорожской АЭС