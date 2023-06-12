Гроссі вирушив в Україну, щоб зустрітися з президентом Володимиром Зеленським та представити програму допомоги після руйнування росіянами дамби Каховської ГЕС.

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Гроссі представить програму допомоги після теракту на ГЕС

"На шляху до України, щоб зустрітися з президентом Зеленським та подати програму допомоги після катастрофічного затоплення (через вибух на – 24 Канал) греблі Нової Каховки", – написав Гроссі.

Він також додав, що оцінить ситуацію на Запорізькій атомній електростанції та проведе ротацію місії МАГАТЕ з посиленою командою.

Важливо. Після теракту росіян на Каховській ГЕС жителів Енергодара закликають виїхати з міста. Ситуація на Запорізькій АЕС може вийти з-під контролю в будь-який момент.

Яка ситуація на Запорізькій АЕС