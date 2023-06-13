Гросси уехал на Запорожскую АЭС. Там он проведет несколько часов.

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Зеленский провел совещание по поводу наказания военных преступников

Глава государства рассказал, что 13 июня он провел важное совещание, на котором присутствовали представители Офиса Президента, Верховной Рады, Офиса Генерального прокурора и чиновники.

Готовим несколько сценариев ради одного обязательного результата – реального, законного и справедливого наказания российских руководителей за преступление агрессии против Украины. Все российские преступления этой войны порождены одним первичным преступлением – агрессией,

– подчеркнул Зеленский.

По его словам, ответом на данное преступление станет специальный трибунал.

"Кремлевские стены не способны остановить справедливость, а против правосудия не бывает ракет", – подытожил президент.



Зеленский провел важное совещание / Фото Офиса Президента

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Зеленский встретился с Гросси

По информации Reuters, сначала глава МАГАТЭ прибыл в Киев, где встретился с Зеленским. После этого он вместе с миссией Международного агентства по атомной энергии отправился в оккупированную россиянами Запорожскую АЭС. Там эксперты должны получить более точную оценку ситуации на станции после подрыва россиянами Каховской ГЭС.

Во время брифинга Гросси заявил, что хочет лично обсудить с местным руководством, какие меры они предпринимают по предотвращению экологической катастрофы. Ведь падение воды в резервуарах на ЗАЭС является серьезной ситуацией, и есть предел, после которого невозможно будет закачивать ее из водоема на площадку.

Также он планирует сделать рекомендации относительно несоответствия действий россиян, контролирующих ЗАЭС, по вопросу перевода энергоблоков в "холодную остановку".

Мы должны увидеть, сможем ли мы получить возможность качать воду назад, и посмотреть другие альтернативы. Альтернативы есть, и это тоже нужно обсудить. Работает ли это онлайн, как и остальная часть завода, – я не знаю об этом. Мне придется увидеть,

– отметил председатель МАГАТЭ.

Гросси заявил, что проведет на Запорожской станции несколько часов, осуществит ротацию и оставит свою команду из 4 человек. МАГАТЭ пытается сделать свое присутствие на АЭС как можно более заметным и влиятельным для предотвращения ядерной аварии.

Обратите внимание! Гендиректор МАГАТЭ сообщил, что получил гарантии безопасности как от украинской, так и от российской стороны.