Гроссі поїхав на Запорізьку АЕС. Там він проведе кілька годин.

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Зеленський провів нараду щодо покарання воєнних злочинців

Глава держава розповів, що 13 червня він провів важливу нараду, на якій були присутні представники Офісу Президента, Верховної Ради, Офісу Генерального прокурора та урядовці.

Готуємо кілька сценаріїв заради одного обов'язкового результату – реального, законного та справедливого покарання російських керівників за злочин агресії проти України. Усі російські злочини цієї війни породжені одним первинним злочином – агресією,

– наголосив Зеленський.

За його словами, відповіддю на цей злочин стане спеціальний трибунал.

"Кремлівські стіни не здатні зупинити справедливість, а проти правосуддя не буває ракет", – підсумував президент.



Зеленський провів важливу нараду / Фото Офісу Президента

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Зеленський зустрівся з Гроссі

За інформацією Reuters, спершу голова МАГАТЕ прибув у Київ, де зустрівся із Зеленським. Після цього він разом із місією Міжнародного агентства з атомної енергії вирушив до окупованої росіянами Запорізької АЕС. Там експерти повинні отримати точніші оцінки ситуації на станції після підриву росіянами Каховської ГЕС.

Під час брифінгу Гроссі заявив, що хоче особисто обговорити з місцевим керівництвом, які заходи вони вживають щодо запобігання екологічної катастрофи. Адже падіння води у резервуарах на ЗАЕС є серйозною ситуацією, і є межа, після якої неможливо буде закачувати її з водойми на майданчик.

Також він планує зробити рекомендації щодо невідповідності дій росіян, які контролюють ЗАЕС, у питанні переведення енергоблоків у "холодну зупинку".

Ми повинні побачити, чи зможемо ми отримати можливість качати воду назад, та подивитися інші альтернативи. Альтернативи є, і це також потрібно обговорити. Чи працює це онлайн, як і решта зовнішньої частини заводу, – я не знаю про це. Мені доведеться побачити,

– зазначив голова МАГАТЕ.

Гроссі заявив, що проведе на Запорізькій станції декілька годин, здійснить ротацію і залишить свою команду із 4 осіб. МАГАТЕ намагається зробити свою присутність на АЕС якомога помітнішою і впливовішою для запобігання ядерній аварії.

Зверніть увагу! Гендиректор МАГАТЕ повідомив, що отримав гарантії безпеки як від української, так і від російської сторони.