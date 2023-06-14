В настоящее время Украина знает уровень радиации на ЗАЭС исключительно через МАГАТЭ. Об этом во время брифинга рассказал исполняющий обязанности главы Государственной инспекции по ядерному регулированию Олег Кориков. Об этом пишет 24 Канал.

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Россияне не передают данные об уровне радиации на ЗАЭС

Несколько недель назад находящиеся на ЗАЭС российские захватчики прекратили автоматическую передачу данных об уровне радиации с датчиков.

Две недели назад по команде из Москвы прекратилась автоматическая передача данных с датчиков радиационного мониторинга, расположенных на промышленной площадке Запорожской АЭС. Это неприемлемо и является нарушением требований ядерной и радиационной безопасности,

– сообщил Кориков.

Теперь Украина получает эти данные через МАГАТЭ

Олег Кориков сказал, что теперь находящиеся на территории станции специалисты Международного агентства по атомной энергии вынуждены фотографировать или записывать информацию с датчиков и передавать данные в штаб-квартиру МАГАТЭ. Впоследствии в штаб-квартире эти данные вводятся в соответствующую систему, к которой имеют доступ все страны-члены МАГАТЭ, в частности Украина.

Обратите внимание. Олег Кориков подчеркнул, что подобными действиями Россия продолжает разрушать принципы безопасности на станции. Исправить ситуацию можно только в случае демилитаризации и деоккупации ЗАЭС.

Какой радиационный фон в Украине По состоянию на 14 июня радиационная ситуация в Украине в норме, вернее, в своих привычных пределах. Повышение радиационного фона наблюдается только в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС – По состоянию на 14 июня радиационная ситуация в Украине в норме, вернее, в своих привычных пределах. Повышение радиационного фона наблюдается только в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС – оранжевый уровень опасности.

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