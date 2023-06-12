В сети опубликовали спутниковые снимки. Они демонстрируют масштабы разрушительных последствий теракта в Херсонской области.

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Приток к пруду ЗАЭС существенно обмелел

Притоки к пруду ЗАЭС существенно обмелели: смотрите видео

Это показывают спутниковые снимки Planet Labs за 9 июня. Более того, вода в пруд почти не поступает. Собственно, причиной тому стал подрыв Каховской ГЭС в ночь на 6 июня. Поэтому уровень воды в водохранилище ежедневно снижался, пока не достался критической точки. После этого притоки буквально обмелели.

Так выглядит ставок на ЗАЭС: Смотрите видео

Какая ситуация на ЗАЭС

Заметим, что в "Энергоатоме" сообщили, что уровень воды в Каховском водохранилище упал до отметки в 9 метров. Несмотря на это, в пруду Запорожской АЭС все еще достаточно воды. Руководство предприятия добавило, что все энергоблоки кроме одного ввели в состояние "холодной остановки".

Несмотря на это, в пруду Запорожской АЭС все еще достаточно воды. Руководство предприятия добавило, что все энергоблоки кроме одного ввели в состояние "холодной остановки". В таком случае подогрев топлива минимальный. А все потому, что станция не производит электроэнергию. Таким образом, удается поддерживать работу ЗАЭС, а также заботится о безопасности ядерного реактора.

"Ситуация для ЗАЭС, конечно, неприятная, но пруд-охладитель имеет уровень свыше 16 метров и вода не падает, с тех пор как взорвали плотину. Сам пруд, как и все АЭС, проектировались с учетом ядерной войны, поэтому конструкция прочная. В нынешнем состоянии холодной остановки воды хватит на годы", – отмечают в "Энергоатоме".

В компании добавили, что уровень воды в пруду, конечно же, будет медленно падать. Впрочем, не стоит забывать об альтернативных способах снабжать водой. Например, это могут быть подземные скважины.

"Если российские военные не подорвут ничего или специально не спровоцируют теракт на энергоблоке – аварии не произойдет", – добавили в "Энергоатоме".